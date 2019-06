Altlußheim. (pol/rl) Vorbildlich verhielt sich eine Dame, die am Sonntagmorgen in der Gersdorfer Straße gegen 3.40 Uhr Zeugin eines Einbruchs in ein SB-Wasch-Center wurde. Sie verständigte per Notruf sofort die Polizei. Während sich die Streifenwagen auf dem Weg zum Tatort Anfahrt befanden, beobachtete sie die Täter weiter und gab die Beobachtungen sofort an die Polizei weiter.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort versuchten die drei Einbrecher im Alter von 16 bis 18 Jahren per Auto zu flüchten. Sie kamen jedoch nicht weit: Ein Streifenwagen stellte die Flüchtenden in der Nähe und die Polizisten nahm sie fest.