Walldorf/Kronau. Leicht verletzt wurde am Montagvormittag, 5. März, der Beifahrer eines Transporters bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 in Richtung Karlsruhe zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Ausfahrt Kronau. Ein Doppeldeckerbus aus dem Raum Bad Ems, besetzt mit 74 Schülern im Alter von elf und zwölf Jahren, war nach Polizeiangaben kurz nach 10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Klenlaster aufgefahren und hatte diesen auf ein davor fahrendes Fahrzeug geschoben. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Schüler, die auf dem Weg in einen Landschulheimaufenthalt waren, blieben unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden; es entstand ein Rückstau von rund drei Kilometern Länge. (pol)