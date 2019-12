...Noemi Girgla, 34, ist das jüngste Mitglied der Lokalredaktion Mosbach. Seit Januar 2019 volontiert die Heidelbergerin in der Großen Kreisstadt. Dass sie Journalistin werden wollte, stand für sie schon früh fest. So früh, dass man ihr in der 2. Klasse noch die richtige Schreibweise ihres Wunschberufs vermitteln musste. Während des Studiums und auch danach zog es die Archäologin und Historikerin auf Ausgrabungen und Exkursionen in die Welt hinaus, wobei sie ein besonderes Faible für Griechenland und den Nahen Osten entwickelte. Auf einen Fachbereich hat sich "gin" noch nicht festgelegt. Zu viele spannende Themen tun sich Tag für Tag im Lokalen auf. Besonders gerne recherchiert sie über kulturelle und soziale Projekte sowie die heimische Fauna.