... begann 1982 seine journalistische Laufbahn untypisch: Abitur, Bundeswehr, Volontariat in der RNZ-Lokalredaktion Mosbach. Die gesellschaftliche und politische Diskussion kritisch begleiten, das war der wesentliche Punkt, der ihn zum Journalismus gebracht hatte. Es folgten 15 Jahre im fränkischen Dinkelsbühl. In dieser Zeit erfüllte er sich den Traum eines Journalistik-Fernstudiums an der FU Berlin. 1998 ging es zurück zur RNZ nach Heidelberg. Nach der Betreuung der Rhein-Neckar-Kreis-Seite rückte das Kulturelle in den Arbeitsmittelpunkt. Seit 2009 verantwortet Hunzinger das Veranstaltungsmagazin RNZett. In der Freizeit widmet er sich seiner Obstplantage im Neckartal und reist gerne.