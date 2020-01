... war schon während des sport- und erziehungswissenschaftlichen Studiums in Heidelberg als freier Mitarbeiter für die RNZ aktiv. Seit 2001 entdeckt "schat" seine Heimat für die Lokalredaktion Mosbach immer wieder neu. Die Geschichten, die Region und die Menschen in ihrer Vielfalt machen für den Leiter der Redaktion Mosbach die Faszination des Lokaljournalismus aus. Dem Sport ist der ehemalige Kicker und Turner als Trainer und Beobachter treu geblieben, ebenso wie seinen nachhaltig genutzten alten Autos. Gesicht zeigt der zweifache Vater in der RNZ auch gerne mal "Am Rande" oder im Reiseteil. Und natürlich in der Abizeitung "G’schafft", die er vor einigen Jahren aus der Taufe gehoben hat.