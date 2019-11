... ist seit 2018 Redakteur im Ressort Metropolregion/ Bergstraße. Das Schreiben hat er in Los Angeles begonnen, in München weiter geübt und in seiner Heimatstadt Schriesheim hauptberuflich fortgesetzt. Zwischendurch studierte er Politikwissenschaften und Öffentliches Recht, wollte nach seinem Bachelor-Abschluss aber lieber Texte schreiben, die gelesen werden. Dazu gehören Reise-Reportagen, Interviews mit Kommunalpolitikern sowie Porträts von Erfindern, Ehrenamtlichen und Einsatzkräften. Immer etwas dazuzulernen und komplizierte Themen möglichst einfach zu erklären, macht ihm an seinem Beruf am meisten Freude. Seine Hobbys: Jugendarbeit der Evangelischen Kirche, Gitarre und Fußball.