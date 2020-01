... ist seit April 2017 Redakteur in der Sinsheimer Lokalredaktion. Nach dem Abitur kam der Westfale aus dem Ruhrgebiet eher per Zufall fürs Studium nach Mannheim in die Rhein-Neckar-Region, in der er – mit zweijähriger Unterbrechung für ein Volontariat in Sachsen-Anhalt – 2011 seine neue Heimat gefunden hat. "fsd" brennt für den Sport und verbringt seine Freizeit zumeist auf Sportplätzen und in Stadien. Entweder als Fan, "Groundhopper", Fotograf oder gar als Schiedsrichter. Im Tagesgeschäft berichtet er vom Geschehen in Bad Rappenau und Siegelsbach. Am liebsten sind ihm Geschichten mit Menschen, mit denen man ohne diesen Job wohl nie ein Wort gewechselt hätte.