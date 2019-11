... ist seit 1980 in der Sportredaktion der RNZ beschäftigt, seit 1981 als Redakteur. Bach widmet sich dem Sport in der Kurpfalz und der Sportpolitik und lässt in seinen Kolumnen gerne seinen Papagei auf respektlose Weise zu Wort kommen. Er interessiert sich für die Persönlichkeiten im und hinter dem Sport, die er gerne porträtiert. Sein Motto: Gute Themen gibt es wie Sand am Meer, doch selten reicht der Platz dafür. Bach engagiert sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden und Fördergesellschaften des Sports, ist Autor von Standardwerken über die Regeln des Rugbyspiels und Mitglied im Betriebsrat der RNZ.