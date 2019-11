... hat Zeitungen und die Geschichten darin schon immer geliebt. Die Helden ihrer Jugend waren die, die genau hinschauten und Dinge klar benannten. Seit fast sieben Jahren beschäftigt sich die studierte Journalistin, überzeugte Heidelbergerin und Mutter mit der Wirtschaft in der Metropolregion – seit gut einem Jahr für die RNZ. In der Wirtschaft spielen Geschichten, die die Menschen direkt betreffen. Hier werden Themen wie Gleichberechtigung, Risiken und Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Mobilität oder die Konsumgesellschaft diskutiert. Es geht um die großen Herausforderungen der Zukunft: Digitalisierung, Globalisierung und Klimaschutz. Und immer um die Frage: Was bedeutet das für die Menschen hier bei uns?