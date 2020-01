... hat an der Universität Heidelberg Latein und Geschichte auf Lehramt studiert. Bereits im Referendariat absolvierte er Praktika im redaktionellen Bereich, unter anderem in der Lokalredaktion in Buchen, seinem Geburtsort. Hier hat er dann auch seine berufliche Erfüllung gefunden. Schließlich reizen ihn sowohl die abwechslungsreiche Arbeit als auch die Themen seiner Heimat sowie die Menschen, die hinter den Geschichten stehen – seien es alte Bekannte oder neue Bekanntschaften. Gerade absolviert "ahn" noch das letzte halbe Jahr seines Volontariats, wobei er für fünf Gemeinden mit zuständig ist. In seiner Freizeit geht er als Multi-Instrumentalist vor allem seinem Hobby, der Musik, nach.