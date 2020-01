... ist ein waschechter Mosbacher: In der Großen Kreisstadt geboren und aufgewachsen, blieb er seiner Heimat auch während seines Politik- und Jura-Studiums in Heidelberg treu. Seit 2013 ist er bei der RNZ beschäftigt – zunächst gehörte er der Lokalredaktion in Buchen an, inzwischen ist er fest in Mosbach tätig. Als Lokalredakteur hat er ein Gespür für die Themen, die die Menschen in der Region bewegen, wie die Diskussion um die DHBW-Konkurrenzklausel, die Übernahme von Hüller Hille oder auch die Berichterstattung über die Neckar-Odenwald-Kliniken. Seine Aufmerksamkeit gilt den Menschen. Deren Themen buchstäblich darzustellen, ist seine Motivation.