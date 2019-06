Von Olivia Kaiser

Mannheim. Einmal im Jahr regieren auf Mannheims Straßen die Radfahrer - zumindest für ein paar Stunden. Die Radparade ist eine Demonstration für gleiche Rechte im Straßenverkehr. Die Idee dazu hatte vor elf Jahren der Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier.

Mittlerweile ist die Rad-Demo Teil des Festivals Monnem Bike. Circa 1000 Radfahrer haben sich um 16 Uhr auf dem Marktplatz versammelt. Dort ist der Startpunkt der 17 Kilometer langen Strecke durch Mannheim und Ludwigshafen.

Das ging ab bei Monnem Bike und der Radparade - Die Fotogalerie



































































































Die Mischung ist bunt: Dabei sind Senioren, Familien und Radsportler im Profidress. Die Kinder fahren entweder schon selbst mit oder sind im Anhänger dabei. Ein paar Radler fallen mit verrückten Outfits oder kunstvoll geschmückten Rädern auf. Besonders witzig: Ein aufblasbarer Riesen-Donut. Langsam setzt sich der Zug in Richtung Schloss in Bewegung.

Mit Trillerpfeifen und Fahrradklingeln machen die Demonstranten auf ihr Anliegen aufmerksam. Ein paar Musiker haben es sich in Rikschas bequem gemacht und spielen Jazz-Rythmen. Am Samstagnachmittag sind in Mannheim immer viele Autos unterwegs. Doch die Radler haben jetzt stets Vorfahrt. Ein paar Autofahrer gucken etwas verdattert, andere lachen und machen Handyvideos.

Über die Konrad-Adenauer-Brücke geht es Richtung Ludwigshafen, diesmal nicht auf dem steilen Radweg, sondern über die Fahrbahn mit weitaus geringerer Steigung. Entlang des Rheinufers führt die Strecke bis zum Südwest-Stadion. Da fallen die ersten Regentropfen. Dabei bleibt es dann aber auch.

Auf der Saarlandstraße muss der Demonstrationszug dann spontan mehreren Feuerwehrfahrzeugen ausweichen, die sich mit Blaulicht und Sirene ankündigen. Schnell wird die Straße frei gemacht. Radfahrer haben anscheinend keine Probleme damit, eine Rettungsgasse zu bilden und Einsatzkräfte zügig passieren zu lassen.

Am Kulturzentrum "Das Haus" warten dann Freiwillige mit kalten Getränken und Obst auf die Rad-Demonstranten. Dort kippt allerdings - wie bereits schon vor zwei Jahren - die Stimmung. Trotz Polizeiabsperrung beschweren sich Autofahrer lauthals und drücken auf die Hupe. Doch die Radler übertönen sie mit Fahrradklingeln und Trillerpfeifen.

Über die Kurt-Schuhmacher-Brücke geht es zurück nach Mannheim. So mancher Radfahrer genießt die rasante Abfahrt auf den Luisenring und lässt sich den Fahrtwind um die Nase wehen. Nach einem kurzen Abstecher über den Neckar führt die Strecke an Nationaltheater und Hauptbahnhof zum Paradeplatz. Für den Heimweg gilt allerdings wieder die Straßenverkehrsordnung.