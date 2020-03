Mannheim/Frankfurt. (van) Enttäuschung für alle Peter Maffay-Fans: Nach den Auftritten in Kiel, Hamburg und Berlin fällt die Jubiläumstournee "Live 2020" vorerst aus, die beiden geplanten Auftritte in der Mannheimer SAP-Arena am 14. März und Frankfurter Festhalle am 18. März müssen unter anderem verschoben werden. Das teilen der Musiker, sein Konzertveranstalter Roland Temme sowie die Agentur BB Promotion mit.

Grund seien zwei erkrankte Band-Mitglieder. Der Bassist Ken Taylor war am Freitag kurz vor einem Soundcheck von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Außerdem liege laut aktueller Pressemitteilung der Keyboarder Pascal Kravetz, der Ersatz für Taylor war, aufgrund einer akuten Krankheit im Krankenhaus. Kravetz hatte deswegen bereits in Timmendorf bei den aktuellen Warm-Up-Shows zur ausverkauften Arena-Tour, die durch 22 Städte in Deutschland führen sollte, gefehlt.

Die verschobenen Auftritte, zu denen die in Mannheim und Frankfurt zählen, sollen im Sommer stattfinden, Termine und Details im Laufe der Woche bekannt gegeben. Der Konzertveranstalter Roland Temme weist darauf hin, dass die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten würden. "Wir hatten uns lange auf die Jubiläumstournee vorbereitet und haben uns riesig darauf gefreut. Wir versprechen allen, die jetzt genauso enttäuscht sind wie wir, dass wir im Sommer mit demselben Elan und derselben Spielfreude antreten – und zwar wir alle gemeinsam, mit Ken und Pascal", teilt der Sänger Peter Maffay mit.