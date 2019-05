Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der Klimawandel macht sich inzwischen auch in Deutschland bemerkbar. Wenn das Land die vereinbarten Klimaschutzziele erreichen will, muss es seine schädlichen CO2-Emissionen begrenzen. Neben dem Verkehr sind auch Wohngebäude ein wesentlicher Verursacher dieser Emissionen.

Mit dem Modellprojekt "Square" will die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG Mannheim im Konversionsgebiet "Franklin" mögliche Einsparpotenziale testen. Die Wohnhäuser der einstigen US-Kaserne werden dafür energieeffizient umgebaut. Im RNZ-Gespräch erläutert Patrick Elsässer, beteiligter Planer und Experte für Gebäudeklimatechnik, die wesentlichen Punkte dieses Vorhabens.

Patrick Elsässer - Experte für Gebäudeklimatechnik. Foto: Gerold

Was verbirgt sich hinter dem Projekt "Square"? Der englische Name ist eine Abkürzung für "smart quarter and urban area reducing emissions". Das Modellprojekt hat ein Volumen von 20 Millionen Euro, davon stammen 3 Millionen aus Fördermitteln der EU. Die GBG will untersuchen, wie man in Altbauten besser Energie sparen kann. Dabei geht es im Wesentlichen um drei Punkte: Erstens um Energieeffizienz, also vor allem darum, Wärmeenergie zu sparen. Zweitens darum, regenerative Energien zu gewinnen und diese - drittens - vorübergehend speichern zu können. In zwei gegenüberliegenden, nahezu identischen Häusern wollen die Experten zwei verschiedene Sanierungsansätze testen und miteinander vergleichen.

Wie sehen diese Sanierungsansätze konkret aus? Ein Gebäude wird nach dem Neubau-Standard gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) saniert. Bei dem anderen legt man den Passivhaus-Standard (EnerPHit) an. Dieser stellt noch höhere Anforderungen an den Wärmeschutz.

Nach der Fertigstellung messen die Experten während einer dreijährigen "Monitoring-Phase" den realen Energieverbrauch und werten diesen aus. Beide Wohngebäude verfügen jeweils über 24 Wohnungen mit insgesamt rund 2300 Quadratmetern Wohnfläche. Auf den Dächern sind Photovoltaikanlagen installiert, im Keller gibt es Stromspeicher. Ein intelligentes Energie-Management regelt die Entnahme oder Einspeisung in das örtliche Stromnetz.

Außerdem gibt es Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge. Während das EnEV-Gebäude mit Fernwärme geheizt wird, nutzt das EnerPhit-Haus verschiedene Arten der Wärmegewinnung: Über Solarkollektoren, aus der Umgebungsluft mittels einer Wärmepumpe und mit einem "Eisspeicher" im Boden. Dem rund 12 Grad warmen Wasser wird dort im Winter die Wärme entzogen, bis es gefriert. Im Sommer wärmt es sich dann von selbst wieder auf.

Warum ist die Energie-Sanierung im Altbaubestand so wichtig? "Wir leben derzeit auf Pump", sagt Patrick Elsässer. In Deutschland produziere jeder Einwohner rund 12 Tonnen CO2 im Jahr, vertretbar seien jedoch nur etwa vier Tonnen. Rund 40 Prozent des Energieverbrauchs gehe auf das Konto von Gebäuden. "Das ist weit mehr als im Verkehrssektor", sagt der Gebäudeklimatechniker.

Laut Elsässer gibt es im Land rund 19 Millionen Wohngebäude. Bei 12 Millionen davon handle es sich um Altbauten, die vor 1979 gebaut wurden. Allein dieser Bestand sorge für zwei Drittel des Wärmeenergie-Verbrauchs, betont Elsässer. Wenn die Bundesregierung ihr Ziel erreichen wolle, den Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral zu machen, müsse die Altbausanierung Fahrt aufnehmen.

Wo liegen hier die größten Schwierigkeiten? "Bei Altbau-Sanierungen kann es immer Überraschungen geben", sagt Elsässer. Einzelne Maßnahmen wie eine Außendämmung würden aber wenig bringen. Stattdessen müsse man jedes Gebäude als Ganzes betrachten. Und: Mehr Hausbesitzer sollten anfangen, zu rechnen: Bei den steigenden Energiekosten lohne sich die Sanierung, so der Planer. "Leider gibt es noch immer das Märchen von den Fenstern, die man in einem energieeffizienten Haus nicht öffnen darf."