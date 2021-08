Von Manfred Ofer

Mannheim. Endlich: Die Festivalsaison in Mannheim hat begonnen. Die Sängerin Riiva und die Band Mighty Oaks haben am Mittwoch das 5. Zeltfestival Rhein Neckar im MVV-Reitstadion eröffnet, das diesmal nicht im Zelt, sondern unter freiem Himmel stattfindet. Beim Publikum war die Freude groß, endlich wieder Livemusik auf einer großen Bühne sehen zu können – und nicht nur aus dem Auto heraus wie 2020. Die Voraussetzungen für eine Teilnahme waren die Einhaltung der 3 G-Regeln und einfach die Lust darauf, eine richtig gute Zeit zu haben.

"I Follow You", sang Ian Hooper, der US-Frontmann der Berliner Folk-Band Mighty Oaks, mit seiner rauen Stimme ins Mikrofon und riss das Publikum von den Stühlen. Es ist der Refrain aus dem Song "Brother", den er bereits 2014 geschrieben hat. Das war noch lange vor Corona und der lauten Stille, die damit für die Kulturbranche auf der ganzen Welt einherging. Umso lauter war der Knall, mit dem am Mittwoch für viele Besucher deren Ende ihren Anfang nahm.

Für die ersten Klangwelten an diesem Abend sorgte allerdings ein Kind der Popakademie. Die junge Sängerin Riiva und ihre Band brachten eine gute Dreiviertelstunde lang ihre Freude darüber zum Ausdruck, endlich wieder live auf so einer Bühne zu stehen. Das taten sie mit einer Kaskade von Songs aus ihrer Debüt-EP "Bold Feminity", die vor einem Jahr veröffentlicht worden ist. Vom Stil her ist die Musik eine emotionale Mischung aus Rhythm & Blues, Alternative Pop und Hip-Hop-Vibes. Mehr als nur eine Einstimmung für den Auftritt der Mighty Oaks.

Die enterten mit einem Song aus ihrem brandneuen Album "Mexico" die Bühne: "Land Of Broken Dreams". Eine rockige Ballade, die wie eine Einladung zu einem Roadtrip durch den amerikanischen Südwesten mit einem subtilen Hauch von Wüste klang. Der im Bundesstaat Washington geborene und nahe der Grunge-Metropole Seattle aufgewachsene Ian Hooper, der die Band vor elf Jahren mit dem Bassisten Craig Saunders und dem Gitarristen Claudio Donzelli gegründet hat, war in diesem Sommer auch in der TV-Show "Sing meinen Song" mit Stars wie Gentleman und DJ Bobo zu sehen.

Tolles Wetter, tolle Musik und ein glückliches Publikum. Besser hätten die Rahmenbedingungen beim Auftakt des Festivals nicht sein können. Timo Kumpf, der als Geschäftsführer der Firma "Delta Konzerte" die Veranstaltung vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat, hätte nicht zufriedener sein können. Im vergangenen Jahr hatte er das Festival jedoch noch abgesagt, wobei dies nicht der Pandemie geschuldet war: "Da habe ich eine freiwillige Pause eingelegt". Bis dahin hätten bei ihm in neun aufeinanderfolgenden Jahren die Organisation des Maifeld Derby und vier Jahre lang in Folge das Zeltfestival zu Buche geschlagen.

Die Organisation des jüngsten Zeltfestivals sei sozusagen "von null auf hundert" vonstattengegangen. Rund 700 Besucher fanden vor der Bühne mit den gebotenen 1,50 Metern Sicherheitsabstand Platz. Sobald man diesen verlassen wollte, war das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. "Viele Künstler, die bei uns auftreten, kenne ich persönlich", erzählte Kumpf, der wie die Headliner der ersten Show in Berlin wohnt. Das sei von großem Vorteil, um Bands und Interpreten von so einem Kaliber nach Mannheim zu holen. "Es ist so schön, dass es mit den Konzerten wieder weitergeht." Die Euphorie übertrug sich nicht zuletzt auch auf die Spielfreude der Mighty Oaks, die weder mit Hits aus ihren Anfangstagen noch nicht mit Songs aus dem aktuellen Album "Mexico" geizten.

Der Titeltrack – von Hooper mit Akustikgitarre und Mundharmonika vorgetragen – entstand im Lockdown. Zuvor mussten die schon angelaufene Europatour und eine geplante US-Tour abgesagt werden. In einer ruhigen Minute ließ er damals seine Fantasie fliegen und stellte sich vor, wie schön es wäre, anstatt in einem Keller in Berlin an einem Strand in Mexiko zu liegen. Herausgekommen ist ein mitreißender Folk-Rock-Song, der das Publikum einmal mehr von seinen Sitzen riss. Nicht zum letzten Mal an diesem Abend, der mit mehreren Zugaben sein Ende fand.