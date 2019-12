Von Manfred Ofer

Mannheim."Wo willst Du hin?": Diese Frage, die einem Songtitel von Xavier Naidoo entspricht, ging wohl auch den meisten der rund 13.000 Besucher durch den Kopf, als der Sänger am Mittwochabend die große Bühne wieder verließ. Davor hatte Naidoo zwei Stunden lang die SAP-Arena mit alten und neuen Hits aus seiner Feder gerockt. Für den 48-jährigen Mannheimer war das Konzert ein Heimspiel, das er sichtlich und vor allen Dingen gut hörbar genoss. Der weit gereiste Sohn Mannheims war zurück in seiner Geburtsstadt. Wenn es stimmt, dass das Sein das Bewusstsein beeinflusst, dann hat Mannheim seinen Beitrag in der musikalischen Karriere von Xavier Naidoo geleistet.

Mit einem herzhaften "Mannem!" hieß der Sänger sein Publikum willkommen. Zuvor hatte er seine Fans damit überrascht, dass er den ersten Song des Abends – "Führ mich ans Licht" – auf einer kleinen Bühne mitten in der Halle intonierte. Begleitet wurde er dabei nur von einem Bass-Spieler. Die prägnante Soul-Stimme Naidoos spielte vom ersten Akkord an die Hauptrolle in einem Konzert mit 25 Songs. Eine Metapher für eine musikalische Laufbahn, die vor 25 Jahren begann.

Seitdem ist viel geschehen. Sechs Mal landete Xavier Naidoo mit seinen Alben auf dem ersten Platz der deutschen Charts. Die aktuelle "Hin und Weg"-Tour ist ein Querschnitt seiner größten Hits, mit denen viele, die ihn jetzt bei seinem Gig in Mannheim gesehen und gehört haben, aufgewachsen sind. Und die kamen zu Beginn ganz schön nahe an ihren Lieblingskünstler heran. Naidoo begab sich im Anschluss an den Opener mitten durch das Publikum auf den Weg zur Hauptbühne, wo er wenig später "Zeilen aus Gold" sang.

Damit auch die hintersten Reihen nicht auf einen Logenblick verzichten mussten, schwebten drei große Monitore über der Bühne. "Alles kann besser werden, aber heute ist alles perfekt!", rief Naidoo in Anspielung auf den Hit, mit dem er vor zehn Jahren eine Nummer Eins gelandet hat, und tänzelte zu dem Refrain, den gefühlt jeder im Saal mitsang. Ebenso bei dem Song "20.000 Meilen", wobei auch ziemlich alle Hände vor der Bühne nach oben gingen. Eine Bewegung, die zu einem festen Ritual bei den Konzerten von Xavier Naidoo geworden ist.

Bei vielen Besuchern, die aus Ludwigshafen angereist waren, dominierte an diesem Abend auch die Erleichterung darüber, es rechtzeitig in die Arena geschafft zu haben. "Ist das ein Stress gerade mit der Hochstraße, was?", wandte sich Naidoo an seine Fans vom anderen Rheinufer und vergaß nicht, ihnen für die spätere Heimfahrt alle guten Wünsche mit auf den Weg zu geben. Und den Song "Seine Straßen", der in dem Fall ganz gut passte. Überhaupt fand Naidoo viele Anspielungen, mit denen er das Konzert einrahmte.

Eine klare Ansage machte er im Duett mit seinem neuen Protegé Karim Amun, einem jungen Backgroundsänger aus Heidelberg. "Lass ich nicht zu" sei ein Song, dessen Inhalt ihm und seinen Bandkollegen immer wieder zu schaffen mache. Darin geht es um häusliche Gewalt und um eine Hoffnung, die der Sänger in einem Appell ausdrückte: "Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Generation, das aus unserem Leben zu verbannen!".

Tränen flossen gar bei der Ballade "Abschied nehmen". "Wir wollen damit alle grüßen, die von uns gegangen sind", sagte Naidoo und berührte anschließend mit seinem Gesang. Das tat er auch mit dem Song "Dieser Weg", dem Hit der Weltmeisterschaft 2006, der dagegen stets eine Welle positiver Gefühle in die Herzen schwemmt. Das nahm man dann gerne mit auf den Nachhauseweg.