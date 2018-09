Von Peter Wiest

Mannheim. Es war eine glanzvolle Premiere am Freitagabend im Mannheimer Capitol und gleichzeitig eine gelungene "Dernière". Mit der letzten Vorstellung von Christian "Chako" Habekosts (hier im RNZ-Interview) derzeitigem Programm "De Weeschwie’sch-Män" wurde das gut 90 Jahre alte Veranstaltungshaus nach einer längeren Umbau- und Sanierungsphase wieder eröffnet und erstrahlt jetzt in neuem Glanz.

Gut 500 Gäste zeigten sich dabei über die gelungene Neugestaltung ebenso begeistert wie Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle und sein gesamtes Team. "Wir sind müde, aber glücklich", sagte er, "und vor allem froh, dass unser Programm wieder wie gewohnt anlaufen kann - auch wenn die Umgestaltung unseres Hauses noch nicht endgültig abgeschlossen ist".

Bis zu zehn Firmen gleichzeitig haben in den vergangenen Wochen Hand angelegt. Foto: Gerold

Immerhin: Die dritte von insgesamt vier Umbauphasen des unter Denkmalschutz stehenden Capitols hat das Haus sowohl optisch als auch technisch auf den neuesten Stand gebracht - was auch, so Riehle weiter, dringend nötig war, nachdem in den zurückliegenden Jahrzehnten am ursprünglichen Baukonzept und den technischen Einrichtungen zwar Vieles, aber nie etwas Grundlegendes verändert worden war.

Bis zu zehn Firmen arbeiteten in den vergangenen Wochen teilweise gleichzeitig an dem Projekt, schilderte Projektleiter Eberhard Eschbach vom Ingenieurbüro Bläß. Nach seinen Worten war es "mit die größte Herausforderung, in diesem alten Haus eine komplett neue Technik unterzubringen". Dabei wurde die Elektronik auf den neuesten Stand gebracht; es wurden neue Fluchtwege entsprechend den heutigen Verordnungen angelegt.

Nicht zuletzt erhielt die Bühne sowohl eine komplett neue Unter- als auch eine neue Traversen-Konstruktion, die für die Beleuchtung und alle anderen technischen Gerätschaften oberhalb eine stärkere Belastung zulassen. Zudem wurden die vorhandenen Bühnentürme komplett entfernt, die bisher das Blickfeld der Künstler und der im Saal an der Seite sitzenden Zuschauer einschränkten. Dadurch wurde zum einen die bespielbare Fläche vergrößert, was in Zukunft Produktionen zulässt, die bisher nicht möglich waren.

Zum anderen konnten dadurch die Sitzplätze im Saal großzügiger als bisher angeordnet und trotzdem die Kapazität auf insgesamt 699 Plätze (bisher 669) erweitert werden. Neu geschaffen wurde eine leicht erhöhte Loge im Saal mit 20 Plätzen - die gleichzeitig bei Stehplatz-Veranstaltungen von Rollstuhlfahrern genutzt werden darf.

Sticht dem Besucher sofort ins Auge: Die neugestaltete Theke im Foyer des Capitols. Foto: Gerold

Was beim Betreten des renovierten Hauses zunächst ins Auge fällt, ist die großzügig gestaltete Theke im Foyer, das nun in den vier Grundtönen anthrazit, tot, weiß und ocker erscheint. Auch die Saalzugänge wurden leicht verändert. Die dadurch geschaffene freundliche Atmosphäre setzt sich beim Betreten des Saals fort - nicht zuletzt auch, weil dort die Ausleuchtung verbessert wurde und für die Gäste der Weg zu den Plätzen nicht mehr durchs Halbdunkel führt. Im Saal selbst wurde zudem entsprechend einer Verordnung eine neue Fluchttür eingebaut, durch die im Notfall die Zuschauer direkt auf die Straße gehen können.

Zudem wurden im Backstage-Bereich wurden Veränderungen vorgenommen, die den Aufenthalt für die Künstler angenehmer machen. Thorsten Riehle: "Es ist hier nicht größer, aber schicker geworden", verwies der Geschäftsführer auf neue Schmink-Konsolen sowie die auch dort installierte Technik, etwa mit neuen Kühlschränken sowie einer speziellen Ampel, die den Künstlern anzeigt, wann es an der Zeit ist, allmählich wieder auf die Bühne zurückzukehren.

Gut eine Million Euro haben die bisherigen Umbau- und Sanierungsarbeiten gekostet, erläuterte Riehle: "Das Geld haben wir mittlerweile, da das Ganze über unsere Kulturstiftung läuft und wir in der glücklichen Lage sind, diverse großzügige Sponsoren zu haben." In den kommenden Tagen soll der Betrieb gemächlich anlaufen, sodass sich Publikum und insbesondere die Mitarbeiter mit den neuen Techniken vertraut machen können: "Die beiden für heute und morgen anstehenden, bereits ausverkauften Veranstaltungen mit Comedian Torsten Sträter sind ideal dafür."

Danach wird der Betrieb wie gewohnt weiter laufen - bis im kommenden Jahr die vierte und letzte Bauphase eingeläutet wird. Dabei wird die alte Lüftungsanlage durch eine komplett neue auf dem Dach ersetzt. Laut Thorsten Riehle sind dafür noch einmal Investitionen von einer halben Million Euro vonnöten - Geld, das allerdings ebenfalls bereits vorhanden ist.