Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Geranien sind die beliebtesten Balkonblumen. Da kann ich als Gärtner machen was ich will", sagt Kreisgärtnermeister Bernd Otto und lacht. Dass obwohl in fast 40 Prozent aller deutschen Balkonkästen stehende oder hängende Pelargonien ihre Wurzeln schlagen, keine Langeweile aufkommt, ist den Züchtern zu verdanken. Sie erfinden die pflegeleichte Pflanze immer wieder neu.

Eine dieser Novitäten ist die Zonal-Geranie "Bunny Cherry Ice", eine zweifarbige Sorte mit auffallend großer Blüte und von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Heidelberg auf Herz und Nieren auf ihre Balkon- und Terrassentauglichkeit geprüft. Vorgestellt wird das dicht verzweigte und stabil aufgebaute Blühwunder am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Paradeplatz zum Auftakt des mittlerweile 18. Blumenschmuckwettbewerbs "Mannheim blüht auf".

Die Mannheimer Gärtnereien Beier, Giffhorn, Otto und Wasser präsentieren mit einer buschig wachsenden Sonnenblume, die in Töpfen oder als Einzelpflanze im Garten ideal zur Geltung kommt, sowie der eleganten "Tropical Sunset"-Begonie und einer dekorativen Kreuzung aus Petunie und Zauberglöckchen weitere attraktive Neuzugänge für Balkon und Beet, ohne dabei die Klassiker wie Fuchsien, Hortensien oder Fleißige Lieschen zu vernachlässigen. "Was in Blumenfachgeschäften, auf Wochenmärkten oder inhabergeführten Gartencentern im Umkreis angeboten wird, findet im Mannheimer Blumengroßmarkt, dem größten von insgesamt fünf in Baden-Württemberg, seinen Anfang", sagt dessen Geschäftsführer Hans-Georg Biller beim Rundgang frühmorgens. 90 Prozent der angebotenen Beet- und Balkonpflanzen stammen laut Biller aus regionaler Erzeugung. Ein Qualitätsmerkmal, wie Kreisgärtnermeister Otto betont. Und so prangt auch in jedem der eigens bepflanzten Muster-Balkonkästen unübersehbar das Regio-Label "Ich bin von hier"!

Das gilt auch für die Balkonblume des Jahres, eine Bidens namens "Funny Honey". Die besonders bienenfreundliche Pflanze wird bei "Mannheim blüht auf" kurz nach der offiziellen Eröffnung der Aktionsbühne um 13 Uhr getauft. Dazu reist Volker Kugel, Geschäftsführer "Blühendes Barock", extra aus Ludwigsburg an. Anschließend können Prominente beim Balkonkästen-Wettpflanzen wieder ihren grünen Daumen beweisen.

Das BUGA23-Team verteilt an seinem Infostand kostenlos Samen für eine bunte Bienenwiese. Der Luisenpark ist durch seine Grüne Schule und das Team vom Freizeithaus im Aktionszelt vertreten. Am Stand der LVG beraten Gartenakademie Baden-Württemberg und Stadtgärtnerei Mannheim zu Krankheiten und Schädlingen an Zimmer- und Gartenpflanzen. Kranke und befallene Pflanzenteile können mitgebracht werden.

"Mit dem Blumenschmuckwettbewerb will die Stadt honorieren, dass Menschen Geld und Zeit in die Pflege ihrer Gärten und Balkone oder schön bepflanzte Baumscheiben investieren", erklärt Markus Roeingh vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt. Längst nicht nur aus Gründen der Optik, sondern weil Blumen und Pflanzen - anders als Steine und Schotter - Lebensraum für Bienen und Insekten schaffen.

Info: Anmeldekarten gibt es am Infostand des Fachbereichs, Anmeldeschluss ist der 11. Juni. Beurteilt wird, was die Jury von der Straße aus sehen kann. Die Preisverleihung findet am 25. September im Luisenpark statt.