Migrationsbeirätin Fouzia Hammoud am Infostand zur Symbolischen Bundestagswahl im „Mobilen Grünen Zimmer“ am 26. Juli in der Neckarstadt. Foto Stadt Mannheim

Mannheim. (RNZ/lyd) 14 Prozent der volljährigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind von der Bundestagswahl am 26. September ausgeschlossen, da sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, teilt der Migrationsbeirat der Stadt Mannheim mit. Ihre Stimme können sie dennoch sichtbar machen: Bei einer Symbolischen Bundestagswahl.

Seit Anfang des Jahres engagiert sich der Migrationsbeirat im bundesweiten Netzwerk "Wir Wählen" und ist nun auch Mitglied: "Mit dem Beitritt zum Netzwerk und der Bewerbung der Symbolischen Wahl hier in Mannheim wollen wir ein Zeichen setzen", erläutert Zahra Alibabanezhad Salem, Vorsitzende des Migrationsbeirates, und führt aus: "Fast 75.000 Mannheimerinnen und Mannheimer dürfen am 26. September nicht wählen, weil sie kein Wahlrecht haben. Mit einer regen Beteiligung dieser Menschen an der Symbolischen Wahl können wir zeigen: Auch sie gehören dazu, ganz egal, ob sie erst seit kurzem oder seit mehreren Jahrzehnten hier leben. Und auch sie haben ein Recht auf politische Teilhabe!"

Mit der Forderung nach einem Kommunalen Wahlrecht für ALLE, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, setzt sich das Netzwerk "Wir Wählen" für mehr politische Teilhabe ein. Neben anderen öffentlichen Aktionen steht die Symbolische Bundestagswahl im Zentrum der Kampagne "Hier lebe ich. Hier wähle ich."

In diesem Jahr findet sie erstmals auch als bundesweite Online-Wahl statt: Registrieren kann man sich unter www.wir-wählen.org. Die Wahl ist geheim, die Daten sind geschützt. Die Ergebnisse werden nach der offiziellen Bundestagswahl Ende September veröffentlicht.

Nach einem ersten gemeinsamen Infostand mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West am 26. Juli im "Mobilen Grünen Zimmer" wird der Migrationsbeirat noch bei weiteren Gelegenheiten über die Symbolische Wahl informieren, beispielsweise an Infoständen in der Innenstadt sowie beim Spinelli-Fest am 12. September und bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wahlbeteiligung und politische Partizipation von Menschen mit Migrationsbiografie" am 15. September.