Von Marco Partner

Mannheim. Sie wollen ein Vermächtnis in Ehren halten, die glorreiche Zeit der Vergangenheit ins Heute retten. Das Stadtviertel Waldhof-West gilt als die Wiege des großen Mannheimer Fußballvereins. Otto Siffling und andere Kicker-Helden wohnten hier, Sepp Herberger trat vor der Grundschule auf dem Sandacker zum ersten Mal gegen das runde Leder – manch SV-Waldhof-Legende arbeitete nach seiner Karriere in einer der vielen Kneipen. Heute dagegen prägen Leerstand und soziale Entfremdung das einst pulsierende Arbeitermilieu. Die Bürgerinitiative Waldhof-West kämpft mit Denkmälern gegen den Identitätsverlust an. Und hofft, mit der Erschließung der stillgelegten Spiegelfabrik endlich Tradition und Perspektive im abgehängten Quartier verbinden zu können.

Jürgen Kurtz ist ein waschechtes Kind des Waldhofs. Der Sprecher der Bürgerinitiative ist hier aufgewachsen, sein Großvater Willi Emig ist auf einem Bild von 1930 mit Rekordtorschütze Albert Brückl und Kultspieler Otto Siffling verewigt. Wenn Kurtz durch die Straßen läuft, erklärt er gern, wie es früher im "Alten Waldhof" aussah. "In jedem Block gab es einen Metzger oder ein Fischgeschäft. Als Bub bin ich immer zum Milchladen gelaufen und habe auf der Straße gespielt", erzählt er. Heute sind viele Rollläden unten, dabei sind die Häuser aus dem 19. Jahrhundert von außen schön anzusehen, doch innen selten grundsaniert.

Der große Wandel kam in den Neunzigerjahren: Geschäfte verschwanden, wurden in Wohnungen umgewandelt, Gebäude wurden zwangsversteigert. Alle früheren Klassenkameraden von Kurtz haben dem Stadtteil den Rücken gekehrt. Er ist einer der letzten Waldhöfer. 2010 kam es zur Gründung der Bürgerinitiative. "Wir wollten eine Kernidentität herausarbeiten", betont er.

Nach außen auf den oft vergessenen Stadtteil aufmerksam machen und positiv nach innen wirken, das sind seitdem die Ziele. König Fußball und Malocher-Vergangenheit bilden dabei die roten Fäden. Aber auch wild herumliegende Müllsäcke und Hundekot auf dem Bürgersteig sind ein Dauerthema. Doch mit der Zusammengehörigkeit auf dem Waldhof ist es so eine Sache. Bahnlinie, Bundesstraße und Spiegelfabrik teilen den Stadtteil in vier Kuchenstücke. Zwischen Firmengelände regelrecht eingekesselt, wirkt gerade Waldhof-West stark isoliert. "Es ist ein zerrissener Stadtteil", weiß auch Martin Willig vom Fanprojekt Mannheim, der mit der Bürgerinitiative viele Fußballerinnerungen zurückholt.

Der Streetworker unternimmt Stadtteil-Touren mit Gästefans, auf Trafokästchen werden Waldhof-Helden gesprayt und Gedenktafeln errichtet. In der Hubenstraße gibt es gleich zwei solcher Hotspots: das Geburtshaus von Otto Siffling, der 1934 bei der Weltmeisterschaft in Italien Bronze gewann. Zwei Häuer weiter befindet sich die Gründerkneipe des SV Waldhof, die heute einen Kiosk beherbergt.

Höhepunkt der Initiative aber ist der Seppl-Herberger-Platz unweit der Grundschule. 2014 wurde die Erinnerungsstätte an den Weltmeistertrainer von 1954 unter prominenten Augen wie Otto Rehhagel oder Dieter Kürten eingeweiht. "Dadurch sind wir etwas in den Fokus gerückt", weiß Kurtz. Und tatsächlich erweist sich der Platz in dem rund 3500 Einwohner zählenden, dorfartigen Viertel als kleiner Touristenmagnet: Radtouristen machen halt und schauen auch beim letzten verbliebenen Bäcker oder Gemüsehändler vorbei.

Sepp Herberger ist in der Spiegelsiedlung im Luzenberg aufgewachsen, wie auch die Oma von Jürgen Kurtz. Der Luzenberg gilt als die Keimstätte von Mannheims Industrialisierung, die Bebauung in Waldhof-West erfolgte ab 1880. Doch schon immer lag das Saint-Gobain-Gelände zwischen den Vierteln, ohne Durchgang. "Für gegenseitige Besuche musste man die Bundesstraße entlanglaufen", erinnert Kurtz. Nun ist die Spiegelfabrik Geschichte und gibt Raum für neue Ideen. Wohnbebauung, Gewerbegebiet, auch ein Stadionneubau des SV Waldhof ist Thema.

Wenn es um eine mögliche Rückkehr geht, funkeln bei Kurtz die Augen. Der BI-Sprecher weiß es aber auch einzuordnen. Im Alten Waldhof hat man gelernt, nicht groß zu träumen, realistisch zu bleiben. "Was in der Neckarstadt-West geschieht, folgt hier zehn Jahre später", weiß Kurtz. Viele Migranten aus Bulgarien und Rumänien sind wegen der günstigen Mieten hergezogen. "Es gibt eine hohe Fluktuation und steigende Mietpreise", betont Kurtz. Potenzial gebe es auch abseits der Fußballtradition: Ein leerer Bunker könnte als moderne Bier-Gastro mit Industrie-Look genutzt, ein Durchgang zum Luzenberg geschaffen und die Grünflächen auf dem Fabrikgelände zur Naherholung genutzt werden.

Die größte Aufgabe der BI: dafür zu sorgen, dass der Stadtteil bei der Erschließung des Spiegelgeländes nicht vergessen wird. Zwei Wünsche hat die Bürgerinitiative: den heute verwilderten Sandacker als Freizeitfläche für Kinder und Jugendliche wiederherzustellen und das sogenannte Schlammloch – Waldhofs erste Spielstätte und heute zweitältester Rasenplatz Deutschlands – zu erhalten. "Wir wollen keine Gentrifizierung, aber eine strukturelle Veränderung. Der Stadtteil könnte attraktiver sein, sodass die Leute nicht nur wohnen, sondern auch hier leben wollen", erklärt Kurtz.