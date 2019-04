Mannheim. (rnz/mare) Die Offenbacher Polizei wirbt mit ungewöhnlichen Mitteln für ein friedliches Regionalliga-Derby zwischen den Kickers Offenbach und dem SV Waldhof: Sie wandte sich am Montag mit einem Fanbrief an den Spitzenreiter aus Mannheim und seine Anhänger, den der SVW auf seiner Homepage veröffentlichte.

Die ohnehin stets brisante Begegnung bekommt durch einen Aspekt noch weiteres Feuer: Falls alles für den SV Waldhof nach Plan läuft, können die Mannheimer am Samstag (14 Uhr, Sparda-Bank-Hessen-Stadion) beim Erzrivalen die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt machen.

Da sind Emotionen vorprogrammiert, die auf beiden Seiten leicht kippen können. Um unschöne Szenen wie bei dem wegen Randalen abgebrochenen Relegationsspiel zwischen Waldhof und dem KFC Uerdingen im Mai zu vermeiden, setzt die Polizei nun auf Kommunikation und Kontrolle.

"Wir von der Offenbacher Polizei und Bundespolizei Frankfurt wünschen uns bei aller Leidenschaft und bei allen Emotionen ein friedliches Aufeinandertreffen der sportbegeisterten Zuschauer aus Offenbach und Mannheim", schreiben die Beamten im Fanbrief und rufen auf: "Wir appellieren an Ihre Fairness, an Ihren Sportgeist und an Ihre Bereitschaft, mit der nötigen Gelassenheit zu einer rein sportlichen Begegnung beizutragen. Wir würden uns freuen, wenn wir alle ein spannendes Fußballspiel ohne negative Erlebnisse genießen können."

Soweit zu Kommunikation und Appell. Doch dabei allein belassen es die Beamten nicht und kündigen an, schon frühzeitig verstärkt vor allem in Hinsicht auf Pyrotechnik zu kontrollieren.

"Die Bahnstrecke von Mannheim bis Offenbach Ost wurde als gefährdetes Objekt eingestuft", heißt es. Deshalb werde schon hier scharf kontrolliert und Verstöße rigoros geahndet.

Info: Für die anreisenden Mannheimer Anhänger wird ein Entlastungszug nach Offenbach angeboten:

Hinfahrt: Abfahrt RE 38688 am 13. April um 101.0 Uhr Mannheim Hauptbahnhof; Ankunft Offenbach Ost um 11.15 Uhr

Rückfahrt: Abfahrt RE 38689 um 17.22 Uhr Offenbach Ost; Ankunft Mannheim Hauptbahnhof um 18.36 Uhr

Ferner wird eigens ein Parkplatz für Waldhof-Fans zur Verfügung gestellt, die entweder mit Bussen oder privat mit dem Auto anreisen. Und abgeriegelt. "Gegen Personen, die bereits auf der Anreise Pyrotechnik mitführen/einsetzen, sich vermummen oder gewalttätig gegen andere Fans vorgehen, werden wir konsequent einschreiten", schreibt die Polizei. "Sie erreichen das Stadion nicht!" Die Sicherheit, so heißt es weiter, der Gäste aus Mannheim stehe bei der Einsatzbewältigung an oberster Stelle.

Auch die Einlasskontrolle werde verstärkt. Im Stadion dann habe die Sicherheit der Zuschauer oberste Priorität. "Wir werden konsequent gegen Personen vorgehen, die die Sicherheit aller gefährden", schreibt die Polizei und appelliert: "Bitte distanzieren Sie sich von Gewalttätern und bieten diesen keinen Rückzugsraum."

Schließlich weisen die Beamten auf das Szenario hin, wenn der SV Waldhof tatsächlich die Meisterschaft perfekt machen könnte. "Dass dies durch die mitgereisten Fans gefeiert wird, ist natürlich nachvollziehbar." Dennoch verweisen die Beamten darauf, dass der Innenraum des Stadions nicht betreten werden darf und einen Hausfriedensbruch darstelle. Entsprechend werde man Verstöße konsequent verfolgen und auch bundesweite Stadionverbote aussprechen.

"Wir möchten Sie bitten, trotz aller Freude und Emotionen nur im Block zu feiern. Der Mannschaft des SV Waldhof Mannheim wird es ermöglicht, direkt vor den Fanblock zu kommen!", heißt es zum Schluss.