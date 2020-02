Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Hier ist schon mal der Cappuccino. Meine Kollegin kommt gleich", sagt Dominik Knochel. Gemeint ist Ljiljana Petrovic, die fürs Haarewaschen zuständig ist. "Auch Ansatz und Augenbrauen färben klappt gut. Wenn es Fragen gibt, kann ich mich jederzeit entweder an unseren Friseurmeister oder an Gesine Sopha wenden", erklärt sie. Dominik Kochel sitzt mittlerweile wieder an der Rezeption, nimmt Terminanfragen entgegen und trägt sie in den elektronischen Kalender ein. "Das muss sorgfältig gemacht werden, sonst gibt es Durcheinander", sagt der 44-Jährige, der als Industriekaufmann und zuletzt in der Altenpflege gearbeitet hat. Aufgrund einer psychischen Erkrankung kann er sich jedoch nicht mehr in den allgemeinen Arbeitsmarkt integrieren.

Ljiljana Petrovic und Dominik Knochel sind bei den Arbeitstherapeutischen Werkstätten Mannheim (ATW) beschäftigt. Jetzt arbeiten sie und vier weitere ATW-Kollegen im Friseursalon V.I.U.S in der Neckarstadt-West. Der Name leite sich aus den Anfangsbuchstaben von "Vielfalt ist unsere Stärke" ab, erklärt Arbeitserzieherin Gesine Sopha. Die ATW bietet zwar in Kooperation mit Unternehmen Arbeitsplätze außerhalb der Werkstätten im Stadtteil Mallau an, aber ein Geschäft komplett in Eigenregie zu betreiben, ist Neuland.

Die Idee kam von den ATW-Beschäftigten selbst. "Sie wussten, dass ich auch gelernte Friseurin bin", erzählt Sopha. Sie zögerte nicht lange und entwickelte ein Konzept für das innovative Inklusionsprojekt. "Die Geschäftsleitung stand von Anfang an dahinter", sagt Sopha, die extra ihre Kenntnisse in einem dreimonatigen Crash-Kurs an der Meininghaus Akademie für Friseure auffrischte.

Mit Onur Ayaksiz fand sie einen sozial engagierten Friseurmeister, der neben seinen beiden eigenen Salons in Sandhofen und Schwetzingen auch im V.I.U.S die Regie übernommen hat. Bevor Kamm, Schere und Föhn jedoch überhaupt zum Einsatz kamen, musste das leer stehende Friseurgeschäft wieder auf Vordermann gebracht und – viel wichtiger noch – Mitarbeiter aus den Reihen der ATW-Beschäftigten gefunden werden. "Man darf nicht vergessen, dass es eine große Herausforderung ist, aus dem geschützten Raum der Werkstätten herauszutreten", gibt Jobcoach Gertrud Bedersdorfer zu bedenken. Das sei auch einer der Gründe gewesen, warum – bei aller Begeisterung für die Idee – die Bewerber zunächst nur zögerlich kamen, als im April 2019 die Trainings starteten.

Inzwischen hat sich das Team gefunden und öffnet dienstags und donnerstags von 9 bis 19 Uhr den Salon. Montags und freitags trainieren die Mitarbeiter von Haarewaschen, Strähnentechniken bis hin zu Flechtfrisuren und Maniküre alles, was man können muss, um Kundenwünsche zu erfüllen und Hand in Hand mit dem Friseurmeister zu arbeiten.

Ljiljana Petrovic und Dominik Knochel hatten anfangs selbst Bedenken, ob sie den neuen Aufgaben gewachsen sein würden. "Es ist eine Herausforderung, aber wir sind hoch motiviert", sagen beide. Für Gesine Sopha und Onur Ayaksiz bedeutet das, genau auf die Nuancen zu achten, um individuell zu erkennen, wann ein Mitarbeiter Unterstützung in Form einer Hilfestellung, eines Gesprächs oder eine Pause braucht. "Wir wollen Inklusion zur Normalität machen", bringt Sopha es auf den Punkt.

Dem Slogan, "der andere Friseur im Viertel" zu sein, wird der Salon auch durch Spezialpreise fürs kleine Budget gerecht, die nach Vorlage von Sozialpass, Schüler- oder Studentenausweis zusätzlich zu den Normalpreisen angeboten werden. Der Friseursalon V.I.U.S. befindet sich in der Ackerstraße 29. Termine können unter der Telefonnummer 0621/46 28 38 10 vereinbart werden.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet auf Facebook unter www.facebook.com/vius.friseur/