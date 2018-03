Mannheim. (ger) Zum 14. hat die Universität Mannheim alle Studierenden, Universitätsangehörigen und feierwilligen Menschen aus der Region zu einem höchst abwechslungsreichen Programm eingeladen. Neben Musik und Comedy auf mehreren Bühnen gab es bereits ab dem Nachmittag die Möglichkeit zum Hineinschnuppern in wissenschaftliche Themen sowie eine Kunst- und Fotoausstellung. Nach dem großen Feuerwerk um 22 Uhr konnte bei zwei Partys weiter bis in die Morgenstunden gefeiert werden.

Mit dem Wetter hatten die unter freiem Himmel in den Schlosshöfen stattfindenden Konzerte großes Glück. Trotz der dunklen Wolken fielen nur ein paar Minuten lang einige Tropfen, ansonsten blieb es trocken. Die Besucher ließen sich davon nicht bremsen. "Es war sehr voll und so gut besucht wie in den vergangenen Jahren", schätzt Uni-Sprecherin Katja Bär die Besucherzahl auf rund 13.500 vorwiegend junge Menschen. Auf der großen Schlossbühne im Ehrenhof sorgten Laura Gideon von der Popakademie, Tropamin vom Trommelpalast und viele andere Musiker den Abend über für Stimmung.

Und weil das Schlossfest auch der Begrüßungstag der neuen Erstsemester-Studierenden ist, hießen Universitäts-Rektor Professor Ernst-Ludwig von Thadden und Oberbürgermeister Peter Kurz die rund 3700 Studienanfänger in Mannheim willkommen. Dann wird gefeiert, schließlich ist hier wirklich für jeden etwas dabei. So präsentiert das Mannheimer "Schatzkistl" im Rittersaal eine musikalische Ladies Night, während im Gartensaal darunter das Nationaltheater Mannheim und Event Estetica eine musikalische Reise durch Tango, Jazz und mehr anbieten. Dazu rocken Newcomerbands in der Cafeteria, und in der Alten Lehrbuchsammlung strapaziert das Capitol mit dem Comedy Club die Lachmuskeln. Mit einer Fotoausstellung und einer Malerei-Ausstellung in der Schlosskirche kommt auch die Kunst nicht zu kurz. Bereits ab dem Nachmittag konnten Besucher unter dem Titel "Wissenschaft erleben" interessante Eindrücke von wissenschaftlichen Forschungsgebieten gewinnen. Der außerordentlich gute Ruf der Mannheimer Uni in der Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaft ist weithin bekannt. Dass es hier aber einen Lehrstuhl für Softwaretechnik gibt, wissen nur wenige. Anschauliches Beispiel für die Arbeit der Mannheimer Programmierer liefern in den Räumen der "Mannheim Business School" mit Gliedmaßen, Gelenken und Kopf recht menschenähnlich aussehende Roboter. "Sie können sprechen, sich bewegen, tanzen, sogar Gesichter erkennen", erläutert Master-Student Miguel Arduz Cardona, während er per Computer ein Tanzprogramm startet.

Ein paar Meter weiter stellt sich das Otto-Selz-Institut für Angewandte Psychologie der Universität vor. "Machen Sie mit, wir bieten heute drei Schnupper-Trainings an, einmal Autogenes Training sowie eine Genuss- und eine Achtsamkeitsübung", wirbt Silvia Schad um Teilnehmer. Gleich nebenan erläutert Thomas Gschwend vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) sein mathematisches Modell, mit dem er seit der Wahl 2002 stets korrekt vorhersagen konnte, wer deutscher Bundeskanzler wird.

Selbst als auf der Schlossbühne ab 18 Uhr die Musik loslegte, begann für die Wissensdurstigen noch ein "Science Marathon" im Hörsaal. Quer durch alle Fachrichtungen hielten einige Wissenschaftler kurze Vorträge zu aktuellen Themen und gaben Einblicke in ihre Forschung. Bis zum großen Feuerwerk um 22 Uhr, das sich etabliert hat und inzwischen ein fester Bestandteil des Schlossfests geworden ist.

"Das Feuerwerk mit dem beleuchteten Schloss davor ist einfach toll", schwärmt Bär. Während für alle Veranstaltungen, auch das Schlossmuseum der Zugang frei war, kosteten nur die anschließenden Partys in den Innenhöfen Eintritt. Hier konnte dafür dann aber bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert werden.