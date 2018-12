Von Alexander Albrecht

Mannheim. Nur noch wenige Tage, dann wechselt Professor Frederik Wenz, Ärztlicher Direktor und seit der Hygieneaffäre im Herbst 2014 auch einer von zwei Geschäftsführern der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), nach Freiburg. Dort wird der 52-jährige Radioonkologe Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums. Im Gespräch mit der RNZ zieht Wenz Bilanz seiner Mannheimer Jahre.

Professor Frederik Wenz wechselt Anfang Januar an das Uniklinikum Freiburg, wo er Vorstandsvorsitzender wird. Foto: Gerold

Herr Professor Wenz, Sie verlassen die Uniklinik ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Haus mitten in einem Umstrukturierungsprozess befindet und eigentlich Kontinuität in der Leitung braucht. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen?

Nein. Ich denke, dass die Talsohle durchschritten ist. Es sind in den letzten Wochen und Monaten unheimlich viele richtungsweisende Projekte abgeschlossen worden, zum Beispiel die Erweiterung und Modernisierung von Intensivstationen oder Ambulanzen. Das Patientenhaus ist neu aufgestellt. Es steht jetzt eine Phase der Konsolidierung an.

Wann genau werden Sie in Freiburg anfangen?

Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden mit Professor Hans-Jürgen Hennes, der zum 1. Januar 2019 meine Nachfolge antreten wird. Ich nehme zum 7. Januar die Arbeit in Freiburg auf.

Hans-Jürgen Hennes wechselt vom Städtischen Klinikum Karlsruhe nach Mannheim. Was erwarten Sie von ihm?

Ich gehe davon aus, dass er die Restrukturierung der Klinik weiter vorantreibt, den Kurs "Universitätsmedizin Mannheim 2020" fortsetzt und an der finanziellen Gesundung des Hauses konsequent weiterarbeitet.

Die Klinik rutschte im Herbst 2014 bundesweit in die Negativschlagzeilen wegen Verstößen gegen die Hygienevorschriften. Operationsbesteck soll nicht vorschriftsmäßig aufbereitet und gereinigt worden sein. Wie ordnen Sie die Ereignisse im Rückblick ein?

Es war eine tiefe Zäsur in einer bis dahin konsequenten Aufwärts- und Weiterentwicklung des Hauses. Ich bin im Jahr 2000 von Heidelberg nach Mannheim gekommen - in einer Zeit des Übergangs vom Städtischen Klinikum in die Universitätsklinikum GmbH. 2006 wurde dann das Thema Vollfakultät angegangen und ein erfolgreicher Modellstudiengang entwickelt. Von dem Einschnitt 2014 hat sich das Haus noch nicht komplett erholt. Was die universitären Inhalte, medizinischen Prozesse und Behandlungsqualität angeht, ist aber inzwischen eine sehr erfreuliche Situation entstanden.

Mit Ausnahme der Finanzen. Die Stadt hat 2016 eine 100-prozentige Bürgschaft für einen 65-Millionen-Euro-Kredit übernommen, der Gemeinderat vor einem Jahr ein Rettungspaket in Höhe von 78 Millionen Euro beschlossen - unter der Prämisse, dass das Uniklinikum spätestens ab 2021 wieder schwarze Zahlen schreibt. Gelingt das?

Das muss natürlich in Ordnung gebracht werden. Das Modell der städtischen Tochter-GmbH funktioniert langfristig nur dann, wenn man wirtschaftlich auf gesunden Beinen steht. In der Medizin und in Krankenhäusern bekommen sie nach meiner Ansicht eine ökonomische Gesundung ausschließlich über Qualität hin. Nur dann sind die Patienten, die einweisenden Ärzte und die Mitarbeiter zufrieden. Ich bin optimistisch, dass man das schafft. Allerdings sind die Finanzierungsbedingungen in der deutschen Hochschulmedizin derzeit schwierig.

Können Sie ausschließen, dass sich das Hygienedesaster wiederholt?

Wir sind, was die Aufbereitung und Reinigung von Instrumenten angeht, an vorderster Front und werden inzwischen sogar von den Behörden empfohlen. Wir haben alle Zertifikate, die erreichbar sind, und liegen weit über dem nationalen Standard. Auch sind wir führend bei der Neubeschaffung des Operationsbestecks.

Sind Patienten zu Schaden gekommen?

Meine Aussage von damals stimmt nach wie vor: Wir hatten keine erhöhten Wundinfektionen - mit Ausnahme der zwei Patientenpaare mit Kreuzbandoperationen, die im Vorfeld von uns selbst gemeldet wurden. Es sind keine weiteren Fälle dazugekommen, obwohl es eine Beweislastumkehr gab und Rechtsanwaltskanzleien damit geworben haben, die Patienten zu unterstützen und uns zu verklagen.

Gab es tatsächlich die Knochensplitter und die tote Fliege am OP-Besteck, wie damals berichtet wurde?

Es wurde ja auch in einer überregionalen Zeitung von blutigen Skalpellen gesprochen. Da wir seit über 15 Jahren nur Einmal-Skalpelle benutzen, ist das beispielsweise überhaupt nicht möglich.

Wie haben sich seither die Patienten- und OP-Zahlen entwickelt?

Wir hatten Ende 2014 und auch 2015 einen deutlichen Einbruch der Patientenzahlen. Diese und die Fallschwere bei den eingelieferten Patienten sind seither wieder gestiegen. Von 2016 auf 2017 hatten wir hier den höchsten Anstieg aller deutschen Universitätskliniken. Er verläuft inzwischen etwas flacher, zeigt aber immer noch kontinuierlich nach oben.

Ihr ehemaliger Co-Geschäftsführer Jörg Blattmann hat im Mai seinen Hut genommen, wohl nicht ganz freiwillig. Was hat er falsch gemacht?

Warum meinen Sie, dass das nicht ganz freiwillig war?

Dem Aufsichtsrat ging die Restrukturierung nicht schnell genug.

Die Kritik ist geäußert worden, ja - aber die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen. Die Frage ist, was innerhalb der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen überhaupt an Tempo möglich ist. Was ist möglich in einem Klinikum, das von Menschen und nicht von Robotern getragen wird? Bei einer zu schnellen Änderung von Prozessen in Krankenhäusern laufen sie immer Gefahr, dass eingespielte Abläufe destabilisiert werden.

In Ihre Zeit als Klinikchef fällt die Entscheidung, Stationen zusammenzulegen, die Pflegedirektion abzuschaffen und Stellen abzubauen. Die Belegschaft war empört.

Es gab keinen massiven Stellenabbau. Das Restrukturierungs- und Sanierungskonzept sah vor, dass wir 2018 die Talsohle im Personalbereich erreichen und dann die Zahl der Mitarbeiter wieder moderat erhöht wird. Die Entscheidung, Stationen zusammenzulegen und zu schließen, war ein ganz normales und in der Branche übliches Instrument innerhalb des Sanierungsprozesses. Wir hatten ein Problem mit der Verweildauer, sprich: Die Patienten waren - bezogen auf ihre Erkrankungen - zu lange im Haus. Man erbrachte also Leistungen, die nicht bezahlt wurden. Mittlerweile haben wir die Verweildauer deutlich verringert, weil die medizinischen Abläufe im Haus sich verbessert haben. Damit fallen auch weniger Pflegetage an.

Wo sehen Sie Ihre Verdienste in den vergangenen vier Jahren?

Ich würde gerne die Zeitspanne auf die knapp 19 Jahre ausdehnen, die ich hier war. Ich habe eine Klinik für Strahlentherapie aufgebaut, die zuvor nicht existierte, und die heute zu den größten in Deutschland zählt. Zudem gehörte ich zu dem fünfköpfigen Gremium, das den erfolgreichen Modellstudiengang "Marecum" erfunden hat. Wir hatten vor vier Jahren, als ich zusätzlich Ärztlicher Direktor wurde, bei der mittleren Fallschwere unter den Universitätskliniken die rote Laterne getragen, jetzt liegen wir im Mittelfeld. Damit haben wir uns innerhalb einer sehr kurzen Zeit inhaltlich deutlich weiterentwickelt, daneben die Intensivmedizin und die Stammzelltransplantation ausgebaut. In einer Zeit, in der gleichzeitig eine Sanierung läuft, ist das eine beachtliche Leistung, die die gesamte Mannschaft hier im Haus geschultert hat.

Das Haus 2 soll als Teil der "Neuen Mitte" neu gebaut werden. Was ist da genau geplant und wann rollen die Bagger an?

Wir haben durch die Ringbebauung enorm lange Wege, was für Patienten und Mitarbeiter stark belastend und insgesamt ineffizient ist. Deshalb wollen wir in diese Ringbebauung hinein einen Neubau setzen, der die wesentlichen Elemente zusammenbringt: Notfall-Ambulanz, Diagnostik, Intensivmedizin und Operationen. Das schafft niedrigere Bewirtschaftungs- und Personalkosten. Die Mitarbeiter sagen: Ich will am Patienten arbeiten, schiebe aber nur das Bett durch die Gegend. Sozialminister Manfred Lucha unterstützt uns. Wir sind jetzt schon dabei, die konkreten Pläne mit dem Ministerium zu besprechen, runtergebrochen auf Räume und Ausstattung. Und wir hoffen, dass wir 2019 die Baugenehmigung und Finanzierung hinbekommen. Es ist möglich, dass der erste Bauabschnitt schon Richtung 2023 fertig ist.