Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß eines Autos mit einem Streifenwagen am Donnerstagnachmittag. Laut Polizeibericht war der Streifenwagen gegen 16.30 Uhr mit Blaulicht und Sirene auf der Mittelstraße zu einem Einsatz unterwegs. Als der Wagen die Draisstraße erreichte, wollte eine Autofahrerin von links die Straße überqueren und es kam zur Kollision.

Die Fahrerin wurde in einem Rettungswagen versorgt, die Kinder im Auto sollen unversehrt sein. Die beiden Polizeibeamten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Straßenbahngleise in der Mittelstraße waren bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 17.50 Uhr gesperrt.

Danach gab es noch Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu entfernen.