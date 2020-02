Von Volker Endres

Ludwigshafen/Mannheim. Mit donnernden Salutschüssen schickten die Böllerfreunde Schallodenbach den 68. gemeinsamen Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen auf die Zugstrecke. Rund 2500 Aktive im Zug und etwa 150.000 Besucher an der Strecke trotzten den dunklen Wolken. Wir haben bis 12 Uhr über eine Absage diskutiert", verriet Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Dann erst gaben Feuerwehr, Polizei und Wetterdienst grünes Licht.

Die Böen waren geringer als die Windstärke acht, bis zu der der TÜV die Wagenaufbauten überprüft hatte. "Und ich selbst werde von so ein paar Windböen auch nicht umgehauen", verkündete sie selbstbewusst, ehe sie selbst den Narren rechts und links des Rheins die frohe Botschaft verkündete.

Faschingsumzug in Ludwigshafen 2020 - Die Fotogalerie















































































Dann tauschte sie ihr Oberbürgermeisteramt gegen die Krone aus dem Blech einer Konservendose, legte sich die Plastikschärpe um und bildete als "Jutta I." gemeinsam mit Christoph I. (Christoph Heller, Präsident des Großen Rates) das Ludwigshafener Königspaar, das gleich hinter Kult-Moderatorin Uschi Nerke & The Flower Power Men (Entertainer Rainer Schindler und Gitarrist Adax Dörsam), die das Motto "Flower Power" personifizierten, auf die 2,7 Kilometer lange Zugstrecke durch die Ludwigshafener Innenstadt einbog.

Der Wind konnte die Narren ohnehin nicht schrecken: "Wir nehmen es auch mit Windstärke zwölf auf – solange es sich dabei um Rückenwind handelt", scherzte Karlheinz Feith, Präsident der KG Farweschlucker, der bei der Zugaufstellung im Hemshof nicht nur ein Heimspiel hatte, sondern sich ganz besonders auf den Umzug durch seine Heimatstadt freute. Das hatte er mit seinem Amtskollegen und Namensvetter Karlheinz Roth-Eisenblast vom Karnevalverein Hans Warsch Oggersheim gemeinsam. Der kündigte heftigen Niederschlag für die Besucher an: "Wir haben so viel Gutsel wie noch nie dabei."

Naro I. unterstrich, wie sehr der Umzug Mannheim und Ludwigshafen verbindet. Der Mannheimer Stadtprinz war an der Seite seiner Prinzessin Maren-Michelle I. selbstverständlich auch in Ludwigshafen mit dabei. "Es ist mir egal, ob wir hüben oder drüben feiern. Ich kenne auch in Ludwigshafen viele Leute. Aber das Wetter hätte ich gerne aus Mannheim mitgebracht", scherzte die Tollität und spielte damit auf den traditionellen Sonnenschein an, der die Narren begleitet, wenn der Umzug in Mannheim stattfindet.

Für Ludwigshafen hatten sich die Begleiter des Prinzenpaars deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen: "Wir haben unserer Prinzessin etwas Windschnittiges angezogen, damit wir gut durchkommen", scherzte der erfahrene Ehrengardist Marcus Merz. Maren-Michelle war es egal. Ihre Frisur trotzte auch den stärksten Böen.

Nach 83 Zugnummern, deutlich weniger als in den Vorjahren, was gleichermaßen der Verkehrssituation wie den immer höheren Sicherheitsauflagen an die Vereine geschuldet war, löste sich der Zug am Theaterplatz auf. Weitergefeiert wurde trotzdem. Auf der ersten Zugparty des Großen Rates vor dem Pfalzbau feierten Zugteilnehmer und Besucher nach rund vier Stunden Umzug noch ein bisschen gemeinsam Fasnacht.