Von Manfred Ofer

Mannheim. "Nie wieder Krieg: In Mannheim gingen am Samstag rund 300 Menschen gegen den Angriff auf die Ukraine auf die Straße. Zu der Kundgebung auf den Kapuzinerplanken hatte das breit aufgestellte Friedensbündnis Mannheim aufgerufen. "Frieden schaffen ohne Waffen", "Krieg ist keine Lösung" oder "Make peace not war": Viele Menschen hatten ihre Gefühle mit Kreide auf den Asphalt geschrieben. Auf einer Fahne flatterte die weiße Friedenstaube im Wind. In den Kirchen wurde für den Frieden gebetet.

Nalan Erol, Stadträtin der Linken im Mannheimer Gemeinderat, rief zu Beginn der Veranstaltung zu einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges auf. Anschließend brachte sie ihre Bestürzung zum Ausdruck. "Wir haben mit diesen aktuellen Ereignissen nicht gerechnet", machte auch Roland Schuster, Aktivist und Sprecher des Mannheimer Friedensbündnisses, deutlich: "Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hat den Weg hin zu einer friedlichen Lösung des Konflikts erschwert." Eine Grundvoraussetzung dafür könne nur der Abzug der russischen Soldaten sein. Dieser Aussage schlossen sich sämtliche Redner an.

Alle unterstrichen die Verantwortung der russischen Regierung, namentlich die des amtierenden Präsidenten Putin, für die militärische Aggression. Schuster betonte aber auch, dass man nicht ausblenden dürfe, dass einer der Gründe für die Eskalation die beständige Annäherung der Nato an die russischen Grenzen gewesen sei. Das Friedensbündnis legte auch eine Reihe von Vorschlägen zur Lösung der Krise vor. Zuerst müsse der Angriff auf die Ukraine gestoppt werden, die russischen Truppen müssten sich vollständig zurückziehen. Davor könne es keine politischen Gespräche geben. Diese müssten auf der Grundlage des Abkommens Minsk II aus dem Jahr 2015 erfolgen. Es sieht einen Waffenstillstand vor, Dialog der Konfliktparteien und einen Sonderstatus für die separatistischen Regionen Donezk und Luhansk innerhalb der Ukraine. Sanktionen, das zeige die historische Erfahrung, seien kein Weg, da sie das russische Volk besonders schwer treffen würden. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine würden nur zu einer weiteren Eskalation beitragen, die schnell außer Kontrolle geraten könne. Pfarrerin Laura-Maria Knittel sprach für die evangelische Kirche in Mannheim und wandte sich mit einem Friedensgebet sowie einem dringenden Appell an die Allgemeinheit: "Gerade in diesen Tagen dürfen wir uns nicht an den Mythos der Gewalt gewöhnen." Es sei ein Irrweg, zu denken, dass nur Gewalt oder die Androhung von Gewalt für Frieden sorgen könnten. Auch wenn das unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder aus der Ukraine schwer falle: Man dürfe nicht vor dieser Gewalt kapitulieren, sagte sie.

Wie emotional aufgeladen die Situation gerade ist, wurde deutlich, als ein Sprecher der Jugendorganisation der Mannheimer DIDF (Föderation Demokratischer Arbeitervereine) nicht nur Zustimmung für seine Worte erntete. Als der junge Mann, nachdem er den russischen Einmarsch zuerst klar verurteilt hatte, darüber hinaus jedoch begann, von einer Verantwortung der Nato für die Eskalation zu sprechen, und den Abzug des nordatlantischen Bündnisses aus den osteuropäischen Grenzregionen forderte, erntete er wütende Zwischenrufe.

Thomas Trüper, bis 2020 Stadtrat der Linken in Mannheim und eng mit dem Friedensbündnis verbunden, war spürbar betroffen von den Ereignissen und sprach von "einem völkerrechtswidrigen Angriff Putins" und einem "totalem Kulturschock" im 21. Jahrhundert. Die Rechtfertigung des russischen Präsidenten für den Krieg in der Ukraine habe einen völkischen Grundton und sei revisionistisch.

Im Gegensatz zu anderen Rednern sprach er sich für Sanktionen gegen Russland aus, auch wenn diese zu schmerzhaften Konsequenzen für das eigene Land führen könnten. Letztendlich müsse man danach streben, wieder eine Tür für die Diplomatie auf der Basis des Völkerrechts zu öffnen.