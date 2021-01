Früher und heute: Von 1903 bis 2014 befand sich das TSV-Vereinsdomizil in der Oststadt. Dann bezog der TSV sein neues Gelände am Hans-Reschke-Ufer. Fotos: TSV/Gerold

Von Heike Warlich-Zink

"Es hätte zugegebenermaßen durchaus Charme gehabt, am 4. Januar um 15 Uhr mit einem kleinen Jubiläumsakt an Gründungstag und Gründungsuhrzeit vor exakt 175 Jahren zu erinnern", sagt Joachim Hefele, Vizepräsident des Turn- und Sportverein Mannheim (TSV) von 1846. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der älteste und größte Mehrspartensportverein in der Quadratestadt sich von diesem Gedanken zwar verabschieden müssen. Doch dass aus heutiger Sicht darüber hinaus nichts von dem gestrichen wird, was der Verein sich für die nächsten Monate vorgenommen hat, liegt am Konzept, auf das man sich vereinsintern verständigt hat.

"Frühzeitig und lange vor Corona haben wir Ideen und Wünsche gesammelt. Schon vor Jahren stand fest, dass wir dieses Jubiläum nicht klassisch mit einem großen Vereinsball oder Festumzug, sondern mit einem Jahresprogramm feiern wollen", erzählt Hefele. Kernthemen seien vielmehr, Geschichte und Visionen des TSV an die Öffentlichkeit zu tragen, die sportliche Bandbreite zu zeigen sowie die 4500 Mitglieder in 18 unterschiedlichen Abteilungen zu erreichen.

Rechtzeitig haben sich die Vereinsverantwortlichen zudem darum beworben, vom 20. bis 22. Mai die Frühjahrstagung des Freiburger Kreises in Mannheim auszurichten. Über 180 Großsportvereine mit mehr als einer Million Sporttreibenden deutschlandweit gehören dieser Arbeitsgemeinschaft an. "Ein tolles Netzwerk und eine wichtige Interessenvertretung über sämtliche Bundesländer hinweg", betont der Vereinsvize die sportpolitische Bedeutung des Freiburger Kreises. Nicht nur, aber ganz besonders in Zeiten von Corona, in denen die Breitensportvereine ihren Betrieb stark einschränken oder wie aktuell ganz einstellen müssen. Dadurch brechen Einnahmen und Mitglieder weg.

Den sportlichen Auftakt im Jubiläumsjahr will der TSV Mannheim im Februar machen und für den Deutschen Fechterbund ein Internationales Damen-Degen-Turnier in der GBG-Halle im Herzogenried ausrichten. Ende April soll die Landesmeisterschaft Einzel im Trampolinturnen auf dem Vereinsgelände am Fernmeldeturm stattfinden. Das traditionell im November ausgetragene TSV-Hockey-Hallenturnier um den Oberbürgermeister-Pokal, der "Soprema Neckar Run" am 1. Mai und der für 10. September geplante mittlerweile achte Mannheimer Frauenlauf werden ebenfalls in der Rubrik "Sportliche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr" geführt. Angelehnt an die "Mannheimer Stadtpunkte", die in der Innenstadt mit 100 Tafeln und Stelen über historisch relevante Personen, Gebäude, Institutionen und Erfindungen informieren, will der Verein möglichst noch im Frühjahr in der Stresemannstraße, wo sich von 1903 bis 2014 das Vereinsdomizil befand, eine Glasplatte mit Informationen zur Vereinsgründung anbringen.

Jubiläumsfest auf Sommer verschoben

In einem Vortrag am 16. Juni im Marchivum wird TSV-Historiker Lothar Wieser einen Blick zurück auf die Anfänge der Turnbewegung in Deutschland werfen. Am 23. Juni widmet Wieser sich dann speziell dem TSV und den verschiedenen Umbruchphasen der Vereinsgeschichte. Der Vortrag markiert zugleich den Auftakt zu einer historischen Ausstellung mit Fotos, Plakaten und Urkunden, die bis 21. Juli im TSV-Vereinshaus am Hans-Reschke-Ufer gezeigt wird.

Doch ganz ohne Jubiläumsveranstaltung soll das besondere Jahr dann doch nicht verstreichen. "Wir haben dafür das Wochenende direkt vor den Schulferien terminiert", berichtet Vorstandsmitglied Bernd Kupfer von einem im Freien geplanten Nachmittagsempfang für Sponsoren sowie Vertreter aus Politik und Verbänden. Der Sonntag mit Jazz-Frühschoppen, Foodtruck und Bühnenprogramm soll sich dann an die Vereinsmitglieder richten und ist ebenfalls als Open-Air-Veranstaltung vorgesehen.

Über die fix terminierten Veranstaltungen hinaus, ist jede Abteilung aufgefordert, sich intern etwas zu überlegen. "175 Veranstaltungen zum 175-jährigen Jubiläum hatten wir dafür als Motto ausgegeben", erzählt Joachim Hefele. Das werde rein rechnerisch zwar nicht zu schaffen sein, aber darum gehe es auch gar nicht. Was zählt, sei die Idee, das 175-Jährige vereinsintern präsent zu machen, indem beispielsweise die übliche Turnstunde zur Jubiläumsturnstunde erklärt und hinterher gemeinsam ein Glas Sekt getrunken oder abteilungsintern ein kleines Turnier gestartet wird.

Große und kleine Veranstaltungen sollen in Wort und Bild in einer Festschrift ebenso festgehalten werden wie die markanten Punkte aus 175 Jahren Vereinsgeschichte.