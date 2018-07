Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wenn am Freitag der Mond aufgeht, beginnt ein Himmelsphänomen: eine totale Mondfinsternis - und zwar die längste des 21. Jahrhunderts. Warum die Mondfinsternis diesmal so lange dauert und weshalb die Planetenkonstellation in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli so besonders ist, erklärt Christian Theis, der Direktor des Mannheimer Planetariums, im RNZ-Interview.

Herr Theis, wie entsteht eigentlich eine Mondfinsternis?

Das passiert, wenn Mond, Erde und Sonne auf einer Linie sind. Die Erde erzeugt einen Schatten, denn sie wird von der Sonne beschienen. Auf einer ist die Tag-, auf der anderen die Nachtseite. Auf der Nachtseite gibt es noch einen Schatten, der in den Weltraum hinausragt. Wenn der Mond durch diesen Schatten läuft, dann gibt es eine Mondfinsternis. Das macht er allerdings nicht jeden Monat. Man könnte ja meinen, wenn die Planeten auf der selben Ebene laufen, dann müsste der Mond einmal pro Monat durch diesen Schatten laufen. Das tut er allerdings nicht, denn die Mondbahn ist gegenüber der Erdbahn leicht geneigt. Deshalb kommt es nur ein bis zwei mal im Jahr zu dieser Konstellation.

Ab wann ist die Mondfinsternis am Freitag in unserer Region zu sehen?

Mit Beginn des Sonnenuntergangs, der Mondaufgang ist ja ziemlich zeitgleich. Eine Mondfinsternis gibt es auch immer dann, wenn sich Mond und Sonne gegenüberstehen, also bei Vollmond. Kurz nach 21 Uhr geht der Mond auf, und dann hat man in Deutschland die Gelegenheit die Mondfinsternis zu sehen. Wer weiter östlich wohnt als wir hier in Mannheim, kann das Phänomen sogar schon früher verfolgen. Die totale Mondfinsternis tritt gegen 21.30 Uhr ein. Da ist es um diese Jahreszeit allerdings noch ziemlich hell und dämmrig. Optimal wird es dann gegen 22.30 Uhr, dann ist bei uns auch der Höhepunkt der Totalität erreicht.

In welchen geografischen Breiten ist sie zu sehen?

Eine Mondfinsternis ist immer auf einer kompletten Hemisphäre zu sehen, das ist der Vorteil. Alle Menschen, die den Mond sehen, können das mitverfolgen. Europa ist diesmal fast gänzlich dabei. Je weiter es nach dann Süden geht, umso größer ist der Bereich, in dem man die Mondfinsternis sehen kann - bis hin zur Antarktis.

Was ist an dieser Mondfinsternis so besonders?

Der Mond trifft den Kernschatten der Erde ziemlich genau, deshalb dauert die totale Mondfinsternis vergleichsweise lange, nämlich in Deutschland gut über 90 Minuten. Hinzu kommen die partiellen Phasen, also wenn der Mond im Halbschatten liegt. Bei einer totalen Sonnenfinsternis ist das Phänomen nur wenige Minuten zu sehen. Wenn dann eine Wolke kommt, hat man verloren. Bei der Mondfinsternis hat man relativ lang Zeit, das zu beobachten. Als zweiten Punkt haben wir außerdem eine Marsopposition.

Was bedeutet das?

Bei einer Marsopposition steht der Mars am Firmament der Sonne gegenüber und ist mit ihr und der Erde auf einer Linie. Dieses Mal ist auch der Mond in der Nähe. Die Marsopposition an sich kommt zwar öfter vor, da der Mars aber eine stark elliptische Umlaufbahn hat, ist er der Erde nur selten so nahe wie jetzt. Man kann ihn gut sehen, denn er leuchtet im Moment sehr hell - noch heller als der Jupiter, der als größter Planet im Normalfall immer am deutlichsten erscheint. Der Mars steht in der gegenwärtigen Konstellation etwas unterhalb des Monds. Leider ist das sehr horizontnah, so dass es passieren kann, dass das ein oder andere Haus die Sicht verdeckt.

Man sieht den Mars also mit bloßem Auge?

Ja genau, als kleines rotes Pünktchen. Man kann Planeten übrigens gut von Sternen unterscheiden, da diese funkeln, während Planeten ruhig und gleichmäßig leuchten. Den Mars sieht man am Freitagabend sehr deutlich nahe am Mond, ein bisschen weiter nach Westen kann man sogar den Saturn erkennen. Die Ringe sieht man mit bloßem Auge natürlich nicht, aber wer durch ein Teleskop blickt, kann sie grob erkennen.

Haben Sie im Planetarium am Freitag ein spezielles Programm?

Wir machen um 20.15 Uhr im Kuppelsaal eine Reise mit den Voyager-Sonden, bei der wir aber auch schon ein wenig über die Mondfinsternis erzählen. Diese Reise geht bis kurz nach 21 Uhr, sodass die Besucher dann ins Freie können. Wir bauen einige Teleskope auf der Wiese auf, von dort aus können die Besucher das Himmelsphänomen verfolgen und auch einen ganz nahen Blick darauf werfen. Die Wetterprognosen sind sehr gut. Es bleibt nur zu hoffen, dass es in der Nacht nicht zu viele horizontnahe Wolken gibt.