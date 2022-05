Von Marco Partner

Mannheim. Der Polizeieinsatz mit Todesfolge beschäftigt Mannheim weiterhin sehr. Nach spontanen Kundgebungen unter der Woche haben sich am Samstag über tausend Personen auf dem Marktplatz zu einer Großdemo versammelt, um dem 47-jährigen Mann zu gedenken und eine lückenlose Aufklärung zu fordern. "Wer schützt uns vor der Polizei?", lautete das Motto der Veranstaltung, zu der insgesamt 15 Organisationen aufgerufen haben. Nach der Kundgebung flogen Farbbeutel.

*

Am Tatort vor dem Laden eines türkischen Metzgers liegen Blumen und Kerzen. Aber auch kleine Plakate mit Sätzen wie "Überall Polizei. Nirgendwo Gerechtigkeit", "Stop Police Brutality" oder "Das verzeiht euch Mannheim nie". Die genaue Todesursache des Patienten vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), der am vergangenen Montag nach einem Polizeieinsatz verstarb, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Der Vorwurf des Totschlags aber steht auch aufgrund der in den Sozialen Medien kursierenden Videos im Raum.

Organisiert vom türkischen Migrantenverein DIDF (Föderation Demokratischer Arbeitervereine), haben sich antifaschistische Gruppierungen wie die "Interventionistische Linke", das "Linke Zentrum Mannheim" und weitere Initiativen wie "Omas gegen Rechts" oder "Coptwatch" (eine Gruppe aus Frankfurt, die auf rassistische Polizeikontrollen aufmerksam macht) zusammengetan, um ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus zu setzen. "Auf den Videos sieht man, wie der Mann erst mit Pfefferspray besprüht, dann auf den Boden geschlagen und fixiert, und weiter auf seinen Kopf eingeschlagen wird, bis er blutet", schildert Merve Ayyildiz von der DIDF-Jugend.

Foto: Marvin Rieß/Einsatz-Report24

Für sie und die anderen Redner ist die Tat kein Einzelfall. Erinnert wird unter anderem an die Nigerianerin Christy Schwundeck, die 2011 in einem Frankfurter Jobcenter zehn Euro forderte, einen herbeigerufenen Polizisten mit einem Messer verletzte und von einer Polizistin erschossen wurde. Gegen die Schützin wurde nie Anklage erhoben, da die Staatsanwaltschaft ihr Einschreiten als Notwehr wertete. "Auch jetzt wird die Polizei ihr brutales Handeln relativieren. Zurzeit untersucht das Landeskriminalamt in Stuttgart den Vorfall, Kollegen verhören so Kollegen und fällen eine Entscheidung. Das funktioniert nicht", fordert sie eine objektive Ermittlung, um sich dem "System" gegenüber nicht ohnmächtig zu fühlen.

Gefordert werden neben einer neutralen Kommission auch eine unabhängige Beschwerde- und Opferberatungsstelle im Falle von Polizeigewalt sowie mehr Kompetenz der Ordnungshüter im Umgang mit migrantischen Menschen in psychischen Krisen. "Eigentlich müsste die Polizei doch den Schwächsten in der Gesellschaft helfen. War der unmittelbare Zwang wirklich notwendig? Bei einem psychisch erkrankten Menschen hätte man professioneller und deeskalierender agieren müssen", betont Dennis Ulas, Fraktionsvorsitzender der Linken im Gemeinderat.

Foto: Marvin Rieß/Einsatz-Report24

Keine tätlichen Angriffe auf die eingesetzten Polizisten

Das Vertrauen in die Polizei habe dadurch großen Schaden genommen. Es dürfe jetzt kein Vertuschen, es müsse Konsequenzen geben, so Ulas weiter. "Deshalb müssen wir auf die Straße und Druck ausüben."

Für viele Beteiligte ist der 47-jährige Verstorbene mit kroatischer Migrationsgeschichte ein Unbekannter. Für eine ehemalige Arbeitskollegin aber war er ein Freund. "Ich kannte ihn seit 2013. Er war ein guter Mensch mit viel Liebe. Er ging freiwillig zum ZI, um sich Hilfe zu holen", sagt sie und ist den Tränen nah.

Ihren Namen möchte sie nicht nennen, aber sich etwas wünschen: "Ich möchte einen Trauermarsch und keine politische Veranstaltung gegen Polizeigewalt. Groll gegen andere zu hegen, ist wie Gift fressen und hoffen, dass der andere daran erstickt. Daher sollten wir besonnen bleiben, das wäre auch im Sinne des Mannes, der nun nicht mal mehr einen Namen hat", sagt sie. Die Kundgebung verläuft friedlich, im Anschluss setzt sich gegen 19 Uhr ein zum Teil provokanter Protestzug mit bengalischem Feuer in Bewegung. "Widerstand überall. Mannheim war kein Einzelfall" wird skandiert. Ziel ist unter anderem die H4-Wache der Polizei, die mit Beuteln voller Kunstblut beworfen wird. Die Beamten schauen tatenlos zu und bitten per Durchsage, das Zünden von Böllern und Bengalos zu unterlassen.

Im Verlauf kommt es laut Polizei wiederholt zum Abbrennen von Pyrotechnik, auch das Stadthaus, das Landgericht und weitere Gebäude werden mit Farbe beworfen. Unmittelbar einschreiten müssen die Ordnungshüter jedoch nicht, es kommt zu keinerlei tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten.

Update: Sonntag, 8. Mai 2022, 20.22 Uhr

Böller und Farbbomben auf städtische Gebäude

Rund 900 Menschen protestierten anlässlich des tödlichen Polizeieinsatzes am Samstagabend in der Innenstadt. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen.

Mannheim. (RNZ/rl) Zu einem Demonstrationszug mit rund 900 Teilnehmern anlässlich des tödlichen Polizeieinsatzes am vergangenen Montagnachmittag kam am Samstagabend in der Innenstadt.

Nach einer Auftaktkundgebung am Marktplatz gegen 18 Uhr zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Dabei wurden bengalische Fackeln und Rauchfackeln sowie zum Böllern gezündet.

Zudem wurde das Stadthaus, das Landgericht, das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sowie weitere Gebäude mit Farbbeutel und Farbflaschen beworfen und mit Sprühfarbe beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, gab es keine tätlichen Angriffe auf die eingesetzten Polizeibeamten, die den Demonstrationszug zur Sicherung begleitet hatten. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Bei der Kundgebung unter dem Motto "Wer schützt uns vor der Polizei?" forderten einige ein "sofortiges Ende der Polizeigewalt", eine öffentliche Anklage und eine lückenlose Aufklärung.

Die Versammlung endete gegen 20.20 Uhr wieder am Marktplatz.