Mannheim. Tanzen bis zum Morgengrauen. 12 Stunden lang, mit 120 Beats pro Minute, ohne Maske, eng an eng mit 6.000 anderen Ravern. Was wie eine Utopie aus alten Tagen klingt, wurde bei der "Time Warp" am Wochenende wieder Gegenwart. Nach coronabedingten Verschiebungen und Absagen konnte das traditionelle Techno-Festival auf dem Maimarktgelände nach zweijähriger Pause wieder die Tore öffnen. Mit einem limitierten Programm, auf zwei Nächte verteilt und nur einer statt der sonst sieben Tanzflächen. Und doch ist der erste große Rave nach 20 Monaten Party-Abstinenz ausgedehnt und exzessiv genug.

Schon gegen 21 Uhr ist am Samstag der Andrang groß. Ungewöhnlich, denn eigentlich nimmt die "Time Warp" erst weit nach Mitternacht richtig Fahrt auf. Ein paar Wartende versuchen noch Tickets für den ausverkauften Abend zu ergattern, Flaschensammler klauben die Reste vom Vorglühen auf, Taxis fahren auf und ab, ein ungewohnt-vertrautes Bild. Während die junge DJane Adiel mit wummernden Bässen die ersten Gäste zum Shuffle Dance bittet, lassen Jeta und ihr Freund Samir erst einmal die wiedergewonnene Freiheit auf sich wirken. "Es ist so geil, wieder so viele Menschen um sich zu haben und das normale Leben zu spüren", sagt Jeta, die extra aus Hannover angereist ist.

Mit dem Berliner Elektro-Duo Pan-Pot erhöht sich die Schlagzahl. Der Sound wird härter, die Tanzfläche brechend voll, das Herz schlägt im Viervierteltakt. Neofarbende Knicklichter und Leuchtstäbe, breites Grinsen, ein Geruch von Schweiß, Zigarettenrauch und Parfüm vermischt sich zum Party-Moschus. Man sieht durchtrainierte, nackte Oberkörper und fantasievoll geschminkte Gesichter aufblitzen – und muss im eisblau und feuerrot leuchtenden Stroboskop-Gewitter unweigerlich mit Fremden friedlich aneinander rempeln. Fast wirkt es so, als wären die bunten, schrillen 90er zurückgekehrt, als Techno als hedonistisches Jugendphänomen seine Hochphase erlebte.

Oftmals wurde die eintönige, elektronische Musik schon für tot erklärt. Selbst der kalte Lockdown-Entzug aber konnte ihr wohl nichts anhaben. "Wahnsinn, wie die Leute zur Musik abgehen. Es tut einfach gut, mal wieder neue Leute kennenzulernen", sagt Dominik aus Worms. Schweizer und Belgier hat er schon getroffen, man hört Französisch, etwas Englisch, vor allem aber Italienisch. Lorenzo aus Turin gehört zur Time-Warp-Tifosi, zur Fangemeinde aus Italien, die das Festival schon lange anlockt. 10 Stunden Autofahrt und eine Übernachtung im Pkw nehmen er und seine Freunde für den Rave-Trip auf sich. "In Italien haben die Discotheken gerade erst wieder geöffnet. Aber so ein großes Festival gibt es bei uns derzeit nicht", verrät er.

Für viele Besucher ist es die erste "Time Warp". Für das Frankfurter Urgestein Sven Väth, inzwischen 56 Jahre alt, aber bereits der 24. Auftritt auf dem 1994 noch in der Ludwigshafener Walzmühle geborenen Festival, das in Spitzenzeiten bis zu 20.000 Besucher aus halb Europa anzog. Die wasserstoffblonde Frisur ist längst einer Glatze gewichen. Verlernt hat der Techno-Papa - der im Gegensatz zu seinen deutlich jüngeren Kollegen noch zum echten Vinyl statt zur digitalen Trackliste greift - aber nichts.

Die DJ-Ikone ist bekannt dafür, sein Publikum auf eine Reise zu schicken, eine Geschichte zu erzählen. Was das bedeutet, lernen auch die Ersthörer schnell. Die Beats sind zunächst ruhiger, gemächlich breitet sich die rhythmische Klangwelt aus. Und wirkt hypnotisierend, lebendig, wie eine Ekstase in knarziger Monotonie. Nach einem Drei-Stunden-Set springen die Zeiger zurück, ist es aufgrund der Zeitumstellung nochmal 2 Uhr, wird die eineinhalb Jahre währende Musik-Leere nochmal ganze sechs Stunden lang mit elektrisierenden Vibes gefüllt. Von denen die Techno-Jünger, jeden Beat, jede Sekunde zu genießen scheinen.

Für manche Time-Warp-Gänger war der Spaß vorbei, bevor er überhaupt begann. Nicht nur die Raver, auch die Polizei erlebte zwei lange Nächte und fischte potenzielle Drogensünder bereits auf der Autobahn A656 heraus. Am Freitagabend wurden bei der Kontrolle 16 positive Blutproben festgestellt, darunter THC, XTC, Kokain und Amphetamine, bei einem Besucher aus Portugal gleich ein ganzer Cocktail an Substanzen. "Aber es waren nur vier Time-Warp-Besucher dabei", klärt Claus Hering, Leiter des Kompetenzteams "Drogen im Straßenverkehr" auf. Das Techno-Festival sei bei den monatlichen Checks kein Ausreißer, insgesamt aber habe der Drogenkonsum auch in Pandemiezeiten nicht nachgelassen. "Bei unseren Kontrollen hat er den Alkohol inzwischen sogar überholt", so der Polizeioberkommissar. Zuletzt wurden bei einer Prüfung an einem gewöhnlichen Montag binnen fünf Stunden 18 positive Fälle aus dem Verkehr gezogen. Unterstützt wurde das Mannheimer Polizeipräsidium von Kollegen aus Hessen, die mit einem modernen Röntgengerät gezielt das Pkw-Interieur nach möglichen Drogenverstecken ausleuchten können.

Bei Kontrollen rund um die Veranstaltung stellte die Polizei knapp 190 Verstöße fest. Insgesamt waren mehr als 200 Beamte vor Ort, die etwa 200 Fahrzeuge und mehr als 730 Menschen kontrollierten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

170 Menschen müssen mit Anzeigen rechnen, weil sie Drogen mit sich führten. 29 Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. Sie mussten Blutproben abgeben und durften nicht weiterfahren. Nicht alle Fahrer waren auf dem Weg zur Party, die Beamten waren rund um das Veranstaltungsgelände aktiv.

Weiterhin kontrollierten die Beamten am frühen Samstagabend einen Wagen an einer Rastanlage bei Hockenheim. Dabei nahmen die Polizisten einen 20-Jährigen fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann führte zudem ein verbotenes Einhandmesser mit sich.

Die Techno-Fans müssen nicht länger warten

Mannheim. (mpt/cab) Der erste große Rave nach 30 Monaten. Die Meldung kam schnell und etwas überraschend: Am 29. und 30. Oktober wird auf dem Maimarktgelände zur ""Time Warp"" geladen. In einem kleineren Format, mit nur einem Floor und insgesamt elf DJs soll zwei Nächte lang im großen Stil zu Techno gefeiert werden. Jeweils bis zu 8500 Besucher werden in den beiden Wochenendnächten erwartet.

Pan-Pot, Seth Troxler, Maceo Plex und Sven Väth werden in den beiden langen Nächten (Freitag von 20 bis 8 Uhr, Samstag aufgrund der Zeitumstellung von 21 bis 8 Uhr) hinter den Turntables stehen. Nahezu alle gebuchten House- und Minimal-Vertreter können bereits auf eine lange "Time-Warp"-Historie blicken. Das Line-Up bietet also nicht gerade Raum für Newcomer, einzig die italienische Künstlerin "Adiel" gibt ihr Debüt. "Wir haben bewusst alte Vertraute eingeladen. Schließlich wollen wir den Fans etwas bieten, was sie mit der ’"Time Warp"’ verbindet", erklärt Veranstalter Robin Ebinger von Cosmopop.

Im Jahr 2000 wurde das Maimarktgelände die Heimatadresse des seit 1994 bestehenden Raves. Doch ausgerechnet die 20. Party am festen Standort musste coronabedingt ausfallen. "Die letzte "Time Warp" war im April 2019, dann gab es viele Verschiebungen und Absagen", erinnert sich Ebinger. Erst im Juni legte man das zunächst für Ende Oktober geplante Großevent mit sieben Floors auf Eis. "Als dann der Kulturbetrieb langsam wieder anrollte, machten wir uns ab August über eine kleinere Variante Gedanken." Der Kern des "Time-Warp"-Erlebnisses solle aber auch unter dem Motto "Two Nights/One Stage" spürbar sein: "Wir wollen optisch wieder eine schöne Atmosphäre schaffen. Mit einem Lichtdesign und Videoinstallationen, die extra für diesen besonderen Anlass entwickelt wurden", verrät der Veranstalter. Dieser wird auch dafür sorgen, dass der "Lärm" die Umgebung möglichst wenig belastet. Ordner werden sicherstellen, dass die Türen zu bleiben. Container werden wieder als Schallschutz eingesetzt. Außerdem setzt Ebinger auf sogenannte Line-Array-Tonsysteme. Damit soll sich der Schall gleichmäßig über die Tanzenden verteilen, darüber hinaus aber effektiv reduziert werden können. Außerdem soll die Anordnung der Bässe dafür sorgen, dass wenig nach außen dringt.

Der Veranstalter erwartet jeweils bis zu 8500 Rave-Besucher in beiden Nächten. Foto: Gerold

Die Stadt Mannheim hat angekündigt, dass die Geräuschemissionen überwacht werden. Ein Messingenieur werde die Einhaltung der erlassenen Lärmrichtwerte überwachen. Außerdem richtet die Verwaltung für die Zeit des Raves wieder eine Service-Hotline ein (0621/4250985).

Um das Musikerlebnis zudem unter Pandemie-Bedingungen so sicher wie möglich zu gestalten, so Ebinger, habe man sich entschieden, den Rave auf zwei Nächte zu strecken – samt 2G-Regel. Das bedeutet: Alle Besucher müssen vollständig geimpft oder nicht länger als ein halbes Jahr von einer Sars-CoV-2-Infektion genesen sein. Ein negativer Test reicht nicht. Zudem wurde für das Event eine Befreiung von der Maskenpflicht beantragt. "Das war eine bewusste Entscheidung und kein wirtschaftlicher Faktor. 3G wäre ja sogar besser fürs Geschäft. Aber ich bin überzeugt, dass wir nur so aus der Pandemie kommen, was gerade für unsere Branche überlebenswichtig ist", so Ebinger.