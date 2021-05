Von Volker Endres

Mannheim. "Über manche Dinge kann man mit einer fremden Person einfach besser reden", sind sich Elke Rosenmeier und Diana Beetz einig. Die beiden Leiterinnen der Telefonseelsorge Rhein-Neckar wissen, wovon sie sprechen. Rund 25.000 Menschen pro Jahr nehmen in der Metropolregion das Angebot in Anspruch, das in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert und gerade in Zeiten der Pandemie gefragt ist.

Die hohe Selbstmordrate war die Ursache für das Beratungsangebot, dass zunächst 1953 in London gegründet wurde und 1956 mit der ersten Stelle in Berlin auch in Deutschland Fuß fasste. Fünf Jahre später, im Jahr 1961, kam Mannheim als elfte Zentrale im Bundesgebiet hinzu. Seit der Fusion mit Ludwigshafen und Heidelberg ist sie mit mittlerweile fast 160 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die größte ihrer Art in ganz Deutschland. Das "Erfolgsgeheimnis" ist dabei über all die Jahre gleich geblieben: "Wir hören zu und werten nicht", sagt die evangelische Pfarrerin Elke Rosenmeier, die sich mit ihrer katholischen Kollegin Beetz die hauptamtliche Leitung teilt: "Wir haben seit 1975 eine ökumenische Struktur."

24 Stunden am Tag sind die Telefonleitungen in Mannheim besetzt, denn Sorgen und Nöte kennen schließlich ebenfalls keine Uhrzeit. Und die Bandbreite der Sorgen und Nöte reicht dabei von der verhauenen Klausur bis hin zu Suizidgedanken. Dabei liege es immer beim Anrufer selbst, wie wichtig ein Thema für ihn ist und warum er die Nummer gegen Kummer vertraulich, anonym und kostenfrei angewählt hat. "Themen, über die man mit nahestehenden Menschen oft nicht so gut sprechen kann", erklärt Diplom-Psychologin Diana Beetz. "Ein durchschnittliches Gespräch dauert bei uns 25 Minuten", weiß Rosenmeier nach einem Blick in die Statistik.

Und die Zahlen wissen noch mehr: "Am Telefon rufen vor allem Menschen um die 60 an. Die Mailberatung nehmen hauptsächlich Menschen zwischen 30 und 50 in Anspruch, und im Chatbereich sind es vor allem die 14- bis 29-Jährigen." Sie alle haben kompetente Gesprächspartner am anderen Ende. "Die Ausbildung unserer Mitarbeiter dauert zwei Jahre", erklärt Beetz. Gesprächsführung lernen die Ehrenamtlichen dabei genauso, wie den persönlichen Umgang mit den Sorgen und Nöten, mit denen man bis zu 100 Mal am Tag konfrontiert wird. Eine Ausbildung, die den Ehrenamtlichen ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt wird. "Dafür verpflichten sie sich, dass sie nach der Ausbildung mindestens drei weitere Jahre bei uns mitarbeiten."

Fünf Jahre sind vor allem für junge Menschen eine große Hürde. Einer der Gründe, warum die Mitarbeiter der Telefonseelsorge zwischen 32 und 84 Jahre alt sind. "Es ist gut, wenn am anderen Ende der Leitung jemand sitzt, der schon eine gewisse Lebenserfahrung vorweisen kann", sagt Rosenmeier. "125 unserer Ehrenamtlichen sind weiblich." Nur 32 Männer haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Anrufer.

Die haben sich in den vergangenen Jahren verändert. So spielte bis in die 1970er-Jahre der Abtreibungsparagraf 218 vor allem bei jungen Anruferinnen eine große Rolle. Mittlerweile sei Einsamkeit generell ein großes Thema. Viele Anrufer berichten von Ängsten und depressiven Stimmungen, so Beetz. Und aktuell ist auch bei der Telefonseelsorge das Thema Corona angekommen. "Das war beim ersten Lockdown vor einem Jahr noch kein großes Thema, aber mittlerweile haben sich die Ängste ganz offensichtlich verdichtet."

Die Überforderung im Homeoffice, wenn gleichzeitig noch Kinder im Homeschooling sind, Angehörige, die sterbende Verwandte nicht begleiten konnten und generell Abschiednehmen mit Schuldgefühlen seien mittlerweile große Themen. "Wir haben schon jetzt rund zehn Prozent mehr Anrufer als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt." Bei Mails und Chat sei sogar bereits jetzt die Anzahl des Vorjahres erreicht.

Kein Wunder also, dass da kaum Zeit bleibt, das eigene Jubiläum zu feiern. "Das Leitungsteam feiert mit den Ehrenamtlichen online mit Erinnerungen und Sekt. Schließlich dauert es nicht lange, bis die Leitungen der Telefonseelsorge Rhein-Neckar das nächste Mal aufblinken und ein weiterer anonymer Anrufer von seinen Sorgen und Nöten berichtet.

Info: Die Telefonseelsorge Rhein-Neckar ist rund um die Uhr unter den Rufnummern 0800 / 11 10.111 sowie 0800 / 11 10.222 zu erreichen. Im Internet gibt es unter www.telefonseelsorge-rhein-neckar.de Zugang zu Chat und Mail.