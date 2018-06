Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Aus dem Familienkreis wurde ein Halbkreis - vor dem Fernseher". Dieser Satz gibt das Ansinnen des neuen Ausstellungsbereichs in der Daueraustellung des Mannheimer Technoseums ziemlich gut wieder. Wie verändern Medien, wenn sie sich in der Bevölkerung verbreiten, das Kommunikationsverhalten und das soziale Miteinander? Diese Frage stellt das Technoseum nicht nur angesichts von Smartphone und What’s App, Facebook oder Twitter, sondern auch in historischem Kontext. Der Fernseher hatte Einfluss auf das Miteinander in den Familien, das tragbare Transistorradio war eine Endgerät mit dem in den 1950er- und 1960er-Jahren den Jugendlichen die Flucht gelang vor den Eltern, die über Rock ’n’ Roll schimpften.

Ab Freitag ist im Technoseum die neue Ausstellungseinheit "Mediengeschichte - Vom Morsezeichen zum Emoji" zu sehen. "Mediengeschichte ist Sozialgeschichte", betonte Museumsdirektor Professor Hartwig Lüdtke. Man könne über 700 Ausstellungsobjekte zum Thema zeigen, darunter viele Stücke aus der eigenen Sammlung, aber auch aus Beständen des benachbarten SWR und des Deutschen Rundfunkarchivs Berlin. Beide haben dem Technoseum Teile ihrer historischen Bestände überlassen.

Die Ausstellung wurde kuratiert von Anke Keller. Herausragende Objekte sind das älteste erhaltene Magnet-Tonband K2 von AEG aus dem Jahr 1936 oder auch der rote Knopf, mit dessen Drücken Willy Brandt 1967 medienwirksam in Deutschland das Farbfernseh-Zeitalter einläutete. Zwei Jahre wurde an dem neuen Ausstellungsbereich getüftelt. Die Kosten belaufen sich auf circa 1,3 Millionen Euro. Der Freundeskreis des Museums hat zehn Prozent beigesteuert, das Land 85.000 Euro. Der Rest kommt aus dem laufenden Budget des Museums, erklärte Lüdtke.

Die Präsentation beginnt zeitlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Telegraf entstand um 1830, erste Telefoniegeräte gab es etwa ab 1870. "Das Fräulein vom Amt" gehörte noch zur Alltagswelt der Menschen in dieser Zeit. Die Schnelligkeit der Übertragung von Nachrichten beschleunigte sich um ein Maß ,wie es selbst heute kaum mehr vorstellbar ist - vom Postreiter zur Telegrafenleitung.

Nachrichtendienst Twitter setzt neue Politikmaßstäbe

Im zweiten Teilbereich der neuen Präsentation "Vom Funken zum Rundfunk", die von 1900 bis 1945 reicht, erobern das Radio mit dem Volksempfänger und die Tonaufzeichnung auf Magnetband die Wohnzimmer. Es war die zeit der singende Radiostars, aber auch der Propaganda war damit Tür und Tor der Wohnungen geöffnet, was sich die Nazioberen schnell zu Nutze machten. Hier wird ein erster kritischer Blick auf die Mediennutzung geworfen.

In der dritten von vier Ausstellungsbereichen von 1945 bis 1980 wird die Konkurrenz zwischen Radio und Fernseher thematisiert. Der Startschuss für das Fernsehen fiel nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1952. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954 gab es die ersten Fernsehübertragungen. Weil es kaum Privathaushalte mit Fernseher gab, kam es zum unfreiwilligen Rudelgucken vor den Schaufenstern der Elektro-Geschäfte. Später wurden die Fernsehschränke modern: Fernseher, Radio, Plattenspieler und Bar in einem Schrank. Auch davon gibt es einige hübsche Beispiele in der Ausstellung zu sehen.

Im vierten Ausstellungsbereich von 1980 bis heute beginnt die digitale Medienwelt sich auszubreiten - mit den ersten Personal-Computern wie Commodore C64 oder einem einzigen Bit des Zuse-Computers, der die Größe eines Smartphones hat und wassergekühlt ist. Auch das Handy erscheint auf der historischen Bildfläche. Es gibt zahlreiche interaktive Stationen, die sich an Alt und Jung richten, und es besteht die Möglichkeit mit dem eigenen Smartphone in eine erweiterten Wirklichkeit (Augmented Reality) einzudringen. Auf dem Smartphone-Bildschirm sieht man da mehr als nur mit den eigenen Augen. Eine Technologie, die Lüdtke wie für das Museum gemacht empfindet. Man könne damit noch mehr zeigen als man vor Ort unterbringen kann.

Und am Ende dann noch einmal ein Hinweis, wie Medien die Gesellschaft verändern können. Beispiel ist der amerikanische Präsident Donald Trump, der sich mit Hilfe des Kurznachrichtendienstes Twitter direkt an seine Unterstützer wendet. So erreicht er junge Leute, die zu keinem Parteikongress kommen. Das verändert die Wahllandschaft und die Welt. Ein bewusster Umgang mit Medien soll daher vor allem beim Besuch von Schulklassen als pädagogisches Konzept der Ausstellung thematisiert werden.