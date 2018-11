So soll der neue Technologiepark am Uniklinikum aussehen. Gerade wurde das Richtfest gefeiert. Animation: Privat

Mannheim. (mpt) Büro und Labor unter einem Dach vereint: Mit der Errichtung des Technologieparks unweit des Universitätsklinikums möchte sich Mannheim zum Forschungszentrum der Medizintechnologie entwickeln. Der Rohbau für das erste von drei Gebäuden wurde bereits fertiggestellt und soll im Mai 2019 die Pforten öffnen. #Auf vier Geschossflächen verteilt sollen 240 neue Arbeitsplätze entstehen, um den Ideen und Innovationen von Wissenschaftlern im benachbarten MMT (Mannheim Medical Technology)-Campus auch den entsprechenden Raum und Rahmen für die Umsetzung und Realisierung zu geben.

"Unser Wunsch ist, dass Forschungsergebnisse in Unternehmensgründungen münden - und neu entwickelte Produkte direkt bei den Patienten ankommen", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) beim Richtfest des ersten Gebäudes, dass die Initialen TPMA1 (Technologiepark Mannheim) trägt. Nicht nur Uniklinikum und medizinische Fakultät, sondern auch das Cubex41, ein innovatives Gründungs- und Kompetenzzentrum finden sich fußläufig in unmittelbarer Nähe. "Medizintechnologie kann somit auf engstem Raum stattfinden, von der Forschung bis zur Produktentwicklung", betont Kurz.

Das Konzept ist klar: Forschung soll nicht nur im Elfenbeinturm verweilen, sondern sich auch auf dem freien Markt bezahlbar machen. Bereits vor zehn Jahren führte die Quadratstadt eine Clusterstudie durch, um nach ökonomischen Potenzialen Ausschau zu halten. Fündig wurde man in der Medizinwissenschaft - und auch beim Land Baden-Württemberg. Mit 40 Millionen Euro wird der Technologiepark durch die landeseigene L-Bank gefördert.

"Es ist Teil unserer Standortentwicklungsstrategie, den künftigen Unternehmen und Start-Ups müssen wir auch ein entsprechendes Umfeld bieten", erläutert Finanzministerin Edith Sitzmann. In Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen und Reutlingen wurden bereits ähnliche Technologieparks in Hochschulnähe verwirklicht. Alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten, von IT-, über Softwareentwicklung bis zur Luft- und Raumfahrt sowie Bio- und Nanotechnologie.

In Mannheim schlägt das Herz nun für die Forschung in der Medizintechnologie. Mit dem Technologiepark als Brücke, die Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vereint und Studenten nach ihrem Studium eine mögliche Arbeits- und Gründungsoption bietet. "Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben", macht Sitzmann keinen Hehl daraus, dass Baden-Württemberg, dem "Land der Tüftler und Erfinder" bei den Patentanmeldungen inzwischen von Bayern der Rang abgelaufen wurde.

Jetzt möchte man wieder aufholen. Insgesamt haben sich in den geförderten Technologieparks bereits 265 Unternehmen mit 10.300 Mitarbeitern angesiedelt. Auch in Mannheim sind laut L-Bank-Vorsitzenden Axel Nawrath bereits fast alle Büro- und Laborräume vermietet - an Unternehmen aus dem Medizintechnologie-Sektor sowie branchenspezifischen Dienstleistern.

Das erste Gebäude umfasst 6500 Quadratmeter, insgesamt soll sich der Technologiepark am Ende auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern erstrecken. 2020 soll sich der Standort zudem noch mit dem Cubex One erweitern, einem Gebäudekomplex mit Kongresssaal und entsprechender Gastronomie. Die Operation Zukunft hat also gerade erst begonnen.