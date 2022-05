Mannheim. (RNZ) Zum Tag der Pflege zieht die Diakonie-Sozialstation Mannheim unter dem Motto "Pflege braucht Aufwind" eine ernüchternde Bilanz: "Nach zwei Jahren Pandemie sind vielen Kolleginnen und Kollegen erschöpft, entmutigt und ausgebrannt", erklärt Geschäftsführerin Jessika Tirandazi. Auch im dritten Corona-Jahr werde deutlich, dass Pflege kein Randthema, sondern zu einem zentralen Thema in der Gesundheitspolitik und in gesellschaftlichen Debatten geworden sei. "Das hat die Pandemie befördert und wie unter einem Brennglas deutlich gemacht. Auch wenn die Läden geschlossen und private Besuche zu vermeiden waren, blieb das System Pflege verlässlich und stabil, leistete das, wozu es da ist."

Umso deutlicher werde auch in diesem Jahr der Appell, Pflege in Zukunft noch besser aufzustellen und diese gesamt-gesellschaftlich besser anzuerkennen und wertzuschätzen, betont Tirandazi. Insgesamt sind in Mannheim laut Statistischen Bundesamt über 10.321 Menschen pflegebedürftig. Exakt 1904 davon werden ambulant über Pflegedienste versorgt, 780 über die Diakonie-Sozialstation. Bei der evangelischen Kirche sind 60 hauptamtliche Pflege- und Hauswirtschaftskräfte für mehr als 470 Pflegebedürftige tätig. Über die organisierte Nachbarschaftshilfe unterstützen zusätzlich 200 Ehrenamtler jeden Monat pflegebedürftige Menschen zu Hause.

Pflege erfordere Wissen und Kompetenz, außerdem weniger Bürokratie. Eine Aufwertung weniger Hürden fanden per Gesetz bereits ansatzweise statt, findet Tirandazi, beispielsweise mit der generalistischen Pflegeausbildung. Sie befähigt die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen." Damit stehe ihnen auch im Berufsleben mehr Einsatzmöglichkeiten offen. Aufgrund der automatischen Anerkennung des generalistischen Berufsabschlusses gelte dieser auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU.