Mannheim/Rhein-Neckar. (we) Wenn die Kollegen die besten Radio-O-Töne aus 38 Jahren zusammenschneiden, wenn der Oberbürgermeister kommt und gleich zwei Landräte (Achim Brötel und Stefan Dallinger) sich zum Stelldichein einfinden, und wenn dann noch der SWR-Intendant aus Stuttgart anreist (45 Minuten Stau-Verspätung) und die benachbarten Zeitungshäuser ihre Aufwartung machen, dann ist was los im spitzen Gebäude direkt neben der Mannheimer Autobahneinfahrt: Das dortige SWR-Studio Mannheim feierte am Donnerstag 30 Jahre Geburtstag - und zugleich wurde Gerhard Mandel nach fast 39 Jahren SWR in den Ruhestand verabschiedet.

Neben Studioleiterin Dagmar Schmidt fand vor allem Kabarettist Arnim Töpel lobende Worte für "Mister Kurpfalz", der als einer der Wenigen im Sendesaal kein "Neigeplackter" war. Eineinhalb Jahre seines Lebens verbrachte der Radio-Chef im "gläsernen Studio" auf dem Mannheimer Maimarkt. 2005 moderierte er "heimlich" die erste Sendung überhaupt im Mannheimer Studio, damals unter der Ägide von Bernhard Ballhaus, dem Erfinder von "Kurpfalz-Radio", dem ersten Regionalsender der ARD überhaupt.

Ernste Worte fand Mannheims OB Peter Kurz, der feststellte: "Nie war der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wertvoll - wie heute in diesem postfaktischen Zeitalter." Von Kurz stammt aber auch der beste Witz des Abends: "Nachdem ich gehört habe, dass Sie noch großzügig Mineralwasser für die Party danach anbieten, habe ich mir gedacht: Trotz Kurpfalz-Radio und trotz Gerhard Mandel bleibt das doch auf ewig ein schwäbischer Sender." Großes Gelächter. Dem konnte auch Intendant Peter Boudgoust nichts mehr anhaben, der mit Mandel in Viernheim gemeinsam die Schulbank gedrückt hatte und dann so wie der Ältere die Rundfunklaufbahn einschlug, die er übrigens 2019 beenden wird.

Nach zweieinhalb Stunden war klar: Gerhard Mandel hat jetzt zwar mehr Zeit für seine Frau und die vier Söhne samt Enkeln. Aber den Kollegen, vielen Weggefährten - und vor allem den SWR4-Hörern (so heißt heute das einst stolze "Kurpfalz-Radio") fehlt er schon heute.