Von Daniel Hund

Mannheim. Dass der SV Waldhof über kurz oder lang in einem neuen Stadion spielen soll, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Carl-Benz-Stadion soll abgerissen werden und gewissermaßen umgesiedelt werden. Es sollen bereits konkrete Pläne für einen neuen Sportpark, in dem auch andere Sportarten untergebracht werden können, in der näheren Umgebung der Mannheimer SAP Arena existieren.

Das Areal, auf dem das Carl-Benz-Stadion momentan steht, soll für ein neues Projekt der Stadt Mannheim genutzt werden. Es könnten beispielsweise neue Wohneinheiten entstehen – und das in bester Lage. Direkt am Luisenpark, nur einen Steinwurf vom Neckarufer entfernt.

Nach RNZ-Infos laufen bezüglich des Stadion-Neubaus hinter den Kulissen schon länger Gespräche. Diese sollen so langsam auch immer konkreter werden. Dazu passt die Aussage von Markus Kompp, dem Geschäftsführer des SV Waldhof, der kürzlich betonte, dass die Blau-Schwarzen in zehn Jahren nicht mehr im Carl-Benz-Stadion spielen werden.

Am Mittwoch, einen Tag nach der 5:0-Gala der Buwe gegen den SV Meppen, war nun Melis Sekmen mit Kompp im altehrwürdigen Mannheimer Fußball-Tempel unterwegs. Die Fraktions-Vorsitzende und Bundestags-Kandidatin der Mannheimer Grünen war beim Rundgang nicht begeistert. Große Baustellen sind aus ihrer Sicht die CO2-Bilanz des Stadions und die Flutlichter. Dass nach wie vor Halogen-Lampen verwendet werden, hat sie erschrocken. Sie plädiert für klimafreundlichere Leuchten, beispielsweise LED. Sekmen sagt: "Der SVW braucht unbedingt eine nachhaltige, in die Zukunft gerichtete Infrastruktur." Und weiter: "Bund und Länder müssen hier mit Programmen zur ökologischen Modernisierung unterstützen."

Aber warum ausbessern, wenn ohnehin bereits ein neues Stadion forciert wird?

"Für den Verein und die Stadt ist es natürlich wichtig, dass Investitionen nachhaltig sind. Es geht darum, die Infrastruktur im Carl-Benz-Stadion zu verbessern. Und wenn der Neubau dann tatsächlich kommt, können viele Maßnahmen wie beispielsweise LED-Leuchten mit umgezogen werden. Bezüglich der anstehenden Neubau-Pläne müssen wir gemeinsam Ideen zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz weiterentwickeln", erklärte Sekmen im RNZ-Gespräch

Fakt ist, dass eine große Sportpark-Lösung längst zu einem politischen Wahlkampfthema geworden ist. Was nachvollziehbar ist. In und um Mannheim herum bewegt der SV Waldhof viele Bürger, die alle potenzielle Wähler sind.

Und nochmals zurück zum CBS. Gegenüber der RNZ betonte Kompp, "dass die Betriebs-Sicherheit für eine Nutzung in der Dritten Liga so langsam in Frage gestellt werden" müsse. Er sagt: "Wir sind offen für eine fraktionsübergreifende Lösung mit weiteren Mehrwerten für die Stadt-Gesellschaft."