Mannheim. Der große Auftritt liegt dem Mannheimer Horst Hamann gar nicht. Der Künstler, der es mit der Kamera bis an die Spitze der internationalen Fotografen geschafft hat, arbeitet lieber im Stillen. Ein Lebensmotto lautet analog zu seinen weltberühmten, hochformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen: "Stay vertical" - bleibe aufrecht. "Es ist kein Problem, wenn du hinfällst, aber es ist ein Problem, wenn du nicht aufstehst und wieder neu anfängst", bringt er seine Einstellung auf den Punkt. Und genau diese Haltung beweisen auch die Fußballer seines Heimatvereins, des SV Waldhof Mannheim. Die Mannschaft ist nach drei gescheiterten Anläufen in diesem Jahr Meister in der Regionalliga Südwest und steigt auf. Was liegt also näher als Hamann und den Traditionsverein zusammenzubringen?

Wolfgang Gruber, Richter am Mannheimer Landesarbeitsgericht und Präsidiumsmitglied, stellte den Kontakt zum SVW-Investor Bernd Beetz her. Und nun holt der Meisterfotograf seit Wochen Kicker, Fans und prominente Veteranen des Vereins vor seine Linse. Pünktlich zum Aufstieg in die Dritte Liga soll ein kleiner, aber spektakulärer Bildband über Augenblicke des Triumphs fertig werden. Ein gutes Omen: Was Hamann anpackt, wird meistens zu Gold. Fast eine halbe Million Bücher hat er bislang verkauft.

Wie viele Momentaufnahmen letztlich im neuen Büchlein landen, das Waldhof-Intimus Martin Willig betextet, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Es kommt im Juni heraus und wird vom SVW selbst vermarktet. Hamann stiftet vorab für eine Benefizversteigerung fünf signierte Werke. Der Erlös der Unikate kommt der Jugendarbeit des Waldhofs zugute.

Momentan nutzt Hamann zwischen seinen internationalen Engagements jede Gelegenheit, hinter die Kulissen des blau-schwarzen Teams zu blicken. Schlüsselszenen hält er fest, aber auch anscheinend Banales aus dem Umfeld der Euphorie. Sein Anspruch ist wie immer hoch: Den Jubel der Ultras will er ebenso bildlich dokumentieren wie die historischen Personen des Arbeitervereins oder den Geruch aus den Kabinen des Carl-Benz-Stadions. Er fährt auf den Friedhof zu den Gräbern von Vereinslegenden oder lichtet die lebende Waldhof-Ikone Günter Sebert ab.

Es macht Hamann sichtlich Spaß, im Umfeld des Aufsteigers akribisch nicht das Schicke und Schöne zu suchen, sondern vielmehr das Echte und Kantige. "Ich möchte stets das Unverfälschte und Ehrliche einfangen", sagt er. Diese Vorgehensweise passt auch besser zu seinem Naturell und seiner großen Leidenschaft für den Fußball.

Selbst hat er beim Weinheimer Verein FV 09 gespielt, damals Ende der Siebziger - in einer Elf mit dem späteren Waldhof-Torjäger Fritz Walter. Hamann war gut und träumte lange Zeit vom Profivertrag. Sein Idol hieß Gerd Müller. Aus der Bundesliga wurde aber nichts. Er zog an den Big Apple und wurde auf andere Art bekannt: mit der Linhof-Panorama-Kamera. Viel später durfte er Gerd Müller wenigstens einmal offiziell porträtieren.

"Vielleicht sind aber die besten Bilder die, die man eigentlich nie gemacht hat", so der Künstler. Er blickt im Gespräch mit der RNZ auf sein bewegtes Leben zurück. Und meint damit jene Gänsehautmomente, die nie bildlich festgehalten werden können. "Mit dem Auto in einen Sonnenuntergang fahren", zähle dazu. Mentale Polaroids hat er diese Situationen getauft. Beim täglichen Job in Europas Metropolen kommen diese besonderen Augenblicke allerdings zu kurz, bekennt Hamann gerne. "Etwas naiv und gutgläubig" hatte er vor 30 Jahren seine Heimatstadt verlassen und war als Star zurückgekehrt. Im Herzen aber ist der "Horstl" bis heute ein echter Kurpfälzer geblieben - mit beiden Beinen auf dem Boden. "Stay vertical" eben.