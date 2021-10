Mannheim. (RNZ) Schon in den beiden Vorjahren war er nominiert worden, beim dritten Mal hat es geklappt: Martin Willig ist zum "Barackler der Jahres" gewählt worden und damit Nachfolger von Bernhard Trares, dem ehemaligen Trainer des SV Waldhof Mannheim. Den Preis vergibt seit 2019 der Fanclub des Fußball-Drittligisten. Das Geld für die Auszeichnung, 500 Euro, spendet der "Barackler des Jahres" traditionell für einen wohltätigen Zweck.

Der 60-jährige Willig ist im Hauptberuf Streetworker beim Fanprojekt Mannheim, unterstützt in seiner Freizeit die "Buwe" in vielen Bereichen und ist auch im Stadtteil Waldhof ehrenamtlich tätig. "Mit großer Dankbarkeit und tiefer Berührung nehme ich diese Auszeichnung sehr gerne an", sagte er laut einer Mitteilung. Der ausgebildete Jugend- und Heimerzieher ist seit 2008 beim sozialpädagogischen Fanprojekt unter Trägerschaft des Sportkreises tätig und kümmert sich gemeinsam mit zwei Kollegen mit zielgruppenorientierter Straßensozialarbeit um die Belange und Sorgen junger Fans des SV Waldhof.

Neben der Basisarbeit organisiert Willig unter anderem vier bis fünf U 18-Übernachtungsfahrten pro Saison, bei denen für die Jugendlichen – neben dem obligatorischen Auswärtsspielbesuch und Stadterkundungen – immer auch Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit auf dem Programm steht. So besuchte die Gruppe zum Beispiel die KZ-Gedenkstätten in Buchenwald und Dachau. Zudem begleitet Willig jährlich eine Mädchenmannschaft aus Waldhof-Fans in ein Zeltlager.