Mannheim. (RNZ) Die Neckarauer Straße bleibt in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt - sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Radfahrer, Fußgänger und den Bus und Bahnen. Grund hierfür sind sturmbedingte Schäden am Dach eines Privathauses, teilt die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Wie lange die Sperrung in der Neckarauer Straße notwendig ist, das könne derzeit noch nicht gesagt werden. Alle beteiligten Stellen arbeiten an einer schnellen Lösung, heißt es aus dem Rathaus und vonseiten der Polizei.

Es drohen Dachteile an dem Gebäude herabzustürzen, die eine Gefahr darstellen könnten.

Durch die Sperrung kommt es aktuell sowohl stadtein- als auch stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

> Kurzfristige Umleitungsempfehlungen für Autofahrer

Umleitung Richtung Süd: Speyerer Straße - Steubenstraße - Rheingoldstraße

Umleitung Richtung Nord: Fabrikstationstraße - Sigrid-Hackbarth-Straße - Walter-Krause-Straße

> Stadtbahnlinie 1

Aufgrund der Sperrung nahe der Haltestelle Voltastraße kann der Gleisabschnitt der Linie 1 zwischen den Haltestellen Krappmühlstraße und Rheinau Karlsplatz in beiden Richtungen nicht befahren werden. Die Bahnen fahren aus der Stadtmitte und aus Rheinau kommend nur bis zu diesen beiden Haltestellen.

Die dazwischenliegenden Stadtbahnhaltestellen Hochschule, Lettestraße, Voltastraße, Neckarau Bahnhof, Friedrichstraße, Isarweg, Dannstadter Straße und Sandrain können für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, auf die Linie 3 sowie die S-Bahn auszuweichen.