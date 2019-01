Mannheim. (RNZ) Die Stadt Mannheim hat die höchsten Betreuungsgebühren im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten - zumindest kommt eine im Januar veröffentlichte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zu diesem Ergebnis. Unter dem Titel "Familien müssen für die gleiche Betreuung in der Kita unterschiedlich viel zahlen - Ein Vergleich der Gebührenordnungen der größten Städte in Deutschland" schneidet Mannheim als Spitzenreiter ab - zum Ärger der Verwaltung. Die sieht Mannheim in der Studie nicht adäquat repräsentiert und hat mit einer Stellungnahme reagiert.

Im Kindergartenbereich berücksichtige die Studie nicht die vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenreduzierungen. Seit 2010 existiert eine Reduzierung für das dritte Kindergartenjahr, seit 2018 eine in Höhe von 105 Euro für das zweite und ab September 2019 werde die Reduzierung auf das erste Kindergartenjahr ausgeweitet. Der Besuch des Regelangebots sei damit ab September für städtische Kindergartenkinder in Mannheim gebührenfrei.

Für Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten entstehen bei städtischen Einrichtungen Gebühren in Höhe von 26 Euro, und auch bei Ganztagesplätzen sei Mannheim "elternfreundlich": Hier belaufen sich die Kosten auf 125 Euro. Damit liege Mannheim eher im unteren Preisbereich "und eben nicht an der Preisspitze", kritisiert die Verwaltung. "Die Stadt hat ihre überaus hohen, freiwilligen Investitionen auf den Kindergarten fokussiert, um vor dem Hintergrund der Mannheimer Bevölkerungsstruktur und somit unter der strategischen Zielsetzung der Bildungsgerechtigkeit, Integration und Teilhabe sicherzustellen, dass unsere Kinder bereits im Rahmen der frühkindlichen Bildung möglichst gut und umfassend auf den Schuleintritt vorbereitet werden", erläutert Bildungsbürgermeistern Ulrike Freundlieb: "Behauptungen, Mannheim habe die höchsten Gebühren für Kinderbetreuung aller deutschen Großstädte, sind somit nicht zutreffend und auch nicht das Ergebnis der Studie."

Schon der Titel, "Familien müssen für die gleiche Betreuung in der Kita unterschiedlich viel zahlen", impliziere, dass die Betreuung bundesweit vergleichbar sei und Qualitätsunterschiede somit nicht betrachtet werden. In der Studie werde außerdem ersichtlich, dass Betreuungskosten für Eltern in Baden-Württemberg höher sind als in anderen Bundesländern. Das sei aber nicht verwunderlich, denn Baden-Württemberg hat keine gesetzlichen Vorgaben für eine komplette oder zeitbezogene Gebührenfreiheit auf bestimmte Kita-Jahre erlassen. Das Land habe sich hingegen mit den großen Wohlfahrtsverbänden und kommunalen Spitzenverbänden verständigt, dass bis zu 20 Prozent der Kosten in Form von Gebühren den Eltern auferlegt werden können.