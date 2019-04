Von Marco Partner

Mannheim. Am Hungertuch nagt Lena Sommer nicht. Und doch muss die Studentin in ihrem Alltag nahezu jeden Cent zweimal umdrehen. Gemeinsam mit ihrem Freund teilt sich die angehende Deutsch- und Geschichtslehrerin eine Wohnung in Mannheim. Miete, Strom, Internet: 700 Euro müssen die 23-Jährige aus Rülzheim (bei Germersheim) und ihr Freund monatlich aufbringen. Bei einem Bafög-Zuschuss von 370 Euro im Monat ein knappes Kalkulationsspiel. "Er unterstützt mich da sehr, anders würde es gar nicht gehen", verrät sie.

Bis 2020 soll der Höchstsatz an staatlicher Unterstützung für Studenten um 15 Prozent steigen. Doch dass selbst der bisherige Maximalbetrag von 649 Euro in den beliebten Hochschulorten den Studierenden nicht zum Leben reicht, fand nun das Moses-Mendelssohn-Institut heraus. Die Berliner Forschungseinrichtung nahm bundesweit die Ausgaben der Studierenden für Wohnung, Nahverkehr, Studium, Verpflegung und Lebenshaltung unter die Lupe.

Das Ergebnis: In 20 von 96 untersuchten Hochschul-Standorten kann auch eine Reform der Ausbildungsförderung die Lebenshaltungskosten nicht decken. Spitzenreiter ist München: In der bayrischen Hauptstadt kostet Studierende das Leben im Durchschnitt 1000 Euro pro Monat, aber auch Frankfurt (885 Euro), Heidelberg (780 Euro), Karlsruhe (765 Euro) und Mannheim (750 Euro) finden sich im oberen Bereich der Tabelle wieder. In Thüringen ist das Studentenleben mit 595 Euro noch am günstigsten.

In der Quadratestadt werden allein 350 Euro für die Miete der Wohnung kalkuliert. Bei Lena Sommer geht zumindest diese Rechnung auf. Aber wie kommt man sonst über die Runden? "Ich verdiene mir bei der Forschungsgruppe Wahlen etwas dazu. Aber eben nur so viel, dass das Studium nicht darunter leidet", sagt sie. Denn das kostet auch ohne Bücher und Handouts für Referate viel Zeit und Geld.

Zweimal im Jahr werden jeweils 320 Euro für Semesterbeiträge plus VRN-Ticket fällig. Nicht nur deshalb hat die Studentin gelernt, sich einzuschränken und zu arrangieren. "Wir schmeißen alles in einen Topf. Da bleiben rund 250 Euro für jeden übrig. Das ist nicht die Welt, aber ich bin niemand, der einmal im Monat zum Frisör muss. Feiern und mal locker 50 Euro an einem Abend ausgeben, ist nicht drin. Urlaub geht gar nicht", erklärt sie.

Auch Amelie aus Sinsheim zog zu Beginn ihres Studiums zunächst nach Mannheim. Aber nur für ein halbes Jahr. 340 Euro an Bafög-Zuschuss bekam sie monatlich, 250 Euro waren dabei pauschal für die Wohnung vorgesehen. Zu wenig, um sich bei einer noch verhältnismäßig günstigen WG-Miete von 325 Euro finanziell über Wasser zu halten. Daher zog sie wieder zurück zu ihren Eltern und erhält nun noch 140 Euro an staatlicher Unterstützung. Insgesamt über eine Stunde Zugfahrt nimmt sie für ihre Seminare und Vorlesungen in Kauf. "Ich arbeite nebenbei, aber ohne die Unterstützung meiner Eltern würde es nicht gehen", erklärt sie.

Dass Nebenjobs oder die finanzielle Unterstützung von Eltern und Verwandten für das Studium trotz staatlicher Fürsorge im Grunde unverzichtbar sind - zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts. Gerade die unterschiedlichen Wohnkosten der Universitätsstädte werden als Hauptgrund für das Ungleichgewicht gesehen. Daran könne auch eine wie vom Bildungsministerium vorgesehene, deutliche Anhebung der Wohnpauschale auf 325 Euro wenig ändern. Zum Vergleich: Die bundesweiten Durchschnitts-Preise für Zimmer in einer Wohngemeinschaft liegen bei 363 Euro. Tendenz steigend.

"Lokale Besonderheiten bei den Studienkosten dürfen nicht darüber entscheiden, ob jemand ohne finanzielle Unterstützung der Eltern studieren kann", plädiert Forschungsdirektor Stefan Brauckmann für einen regional angepassten Ortszuschlag. Schließlich sind die Studenten von heute auch die Arbeitskräfte von morgen. Egal, ob sie in Leipzig, Hamburg oder Mannheim studieren.

"Die Beratung im Studierendenwerk ist immer sehr freundlich, aber das ändert nichts an der rechtlichen Lage und daran, dass das Geld immer sehr knapp ist. Allein, ohne meinen Freund, wäre ich ziemlich aufgeschmissen", sagt auch Lena Sommer. Sie weiß, bei wem sie sich am Ende ihres Studiums letztlich zu bedanken hat.

Info: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (kurz: BAföG) regelt die staatliche Unterstützung für Studenten. Das Bundesbildungsministerium sieht aufgrund der steigenden Mietkosten eine Anhebung um 15 Prozent vor. Bis zum Jahr 2022 will der Bund für die Reform mehr als 1,8 Milliarden Euro ausgeben.