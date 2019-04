Mannheim. (RNZ) Wenn in Mannheim die Sonne strahlt, dann pilgern Naturliebhaber und Grillfreunde zum Strandbad nach Neckarau. Spätestens nach diesen sommerlichen Ostertagen ist die Strandbad-Saison offiziell eröffnet. Eingebettet in einer Rheinschleife unterhalb des Naturschutzgebiets Reißinsel im Waldpark ist das Gelände eins von Mannheims beliebtesten Naherholungsgebieten Großzügige Liege- und Spielflächen bieten jede Menge Platz zum Picknicken, Lesen, Sonnenbaden, Erholen und Spielen - und zwar direkt am Wasser. Badmintonfelder, Grillwiese sowie ein Kinderspiel- und ein Campingplatz gibt es auch.

Allerdings sorgen Falschparker oder Müll auf der Wiese immer wieder für Ärger. Deshalb bittet die Mannheimer Stadtverwaltung die Besucher um gegenseitige Rücksichtnahme, hat aber auch ein paar neue Regelungen erlassen. Vor allem an den Wochenenden kommt es immer wieder zu einem Parkchaos. Deshalb empfiehlt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anfahrt zu nutzen". Parkplätze sind nur in begrenzter Zahl vorhanden. Daher dürfen, wie in den vergangenen Jahren auch, Fahrzeuge nur bis maximal drei Stunden mit Parkscheibe parken.

Die Regelung gilt an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr. Specht betont, dass im Bereich des Naherholungsgebiets die Verkehrsregeln und die Strandbadsatzung gelten. Das heißt: Der Strandbadweg muss jederzeit als einziger Rettungsweg für Feuerwehr, Notärzte oder Sanitätsfahrzeuge befahrbar sein. Besucher- und Rettungsfahrzeuge rund um den Parkplatz am Franzosenweg müssen ungehindert an- und abfahren können. Auch die Bushaltestellen müssen frei gehalten werden.

Die ausgeschilderten absoluten Halteverbote sowie die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Haltestellen gelten uneingeschränkt auch innerhalb der eingerichteten Haltverbotszone. Es ist nicht erlaubt, das Fahrzeug in den Waldwegen zu parken. Erstmalig hat die Stadt auf beiden Seiten des Franzosenwegs ein absolutes Halteverbot angeordnet, sodass es dort nicht mehr möglich ist, sein Fahrzeug abzustellen. "Damit gehen wir sicher, dass die Rettungswege wirklich frei bleiben", erklärt Specht die Maßnahme.

Wenn alle verfügbaren Parkplätze belegt sind, besteht nach wie vor die Möglichkeit, im Bereich der Fahrradständer vor dem Zugang zur Grillwiese kurz anzuhalten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen, bevor das Fahrzeug weiter entfernt abgestellt wird. Um ein geordnetes und möglichst störungsfreies Miteinander aller Besucher des Strandbads sicherzustellen, überwacht der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim in Abhängigkeit von der Witterung den Verkehr.

Bei Missachtung der Verkehrsregeln, werden die Fahrzeuge abgeschleppt. Die Kosten belaufen sich auf gut 220 Euro. Parallel dazu sind Mitarbeiter des Fachbereichs Sport und Freizeit auf den Grünflächen am Rhein präsent. Sie appellieren daran, keine Essensreste herumliegen zu lassen und die Wildgänse nicht zu füttern, damit die Population nicht weiter wächst und heimische Vogelarten verdrängt. Auch soll dadurch die Verschmutzung der Wege und Liegewiesen durch Vogelkot reduziert werden. "Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme können wir alle das Mannheimer Strandbad uneingeschränkt genießen", resümiert Specht.

Von der Endhaltestelle Rheingoldhalle in Neckarau fährt die Buslinie 49 an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 10.30 und 20 Uhr im 20-Minutentakt zum Strandbad und wieder zurück. Montag bis Freitag fahren die Busse von etwa 13.30 Uhr bis 20 Uhr ebenfalls im 20-Minutentakt. Werktags sind die Busse bis zum 27. September unterwegs. An Wochenenden und Feiertagen fahren sie darüber hinaus bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober. Danach übernimmt erneut das Ruftaxi.