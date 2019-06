Von Marco Partner

Mannheim. Again and again. Sie tun es: wieder und wieder. Auch nach fast sechs Dekaden Bandgeschichte machen sie noch Lust und Laune. 57 Jahre haben Status Quo bereits auf dem Buckel, am Mittwochabend liefern die Dinosaurier des Boogie-Rocks im Rahmen des Zeltfestivals aber ein begeisterndes und erfrischendes Konzert in der Maimarkthalle ab. Mit Songs, die tief in die 1960er und 70er Jahre abtauchen, wie "Caroline" oder "Paper Rain". Und unsterblichen Hits, die wirklich jeder schon mal gehört hat. Wie "In The Army Now" und schließlich "Again and again".

Er ist ein Unikat und eine lebende Legende: Frontmann Francis Rossi, das einzig verbliebene Gründungsmitglied der Kulttruppe aus Großbritannien. Im Vergleich zu seinen Kollegen wirkt der 70-Jährige wie ein Ziehvater. Rhythmusgitarrist Richie Malone zum Beispiel wurde erst 1986 geboren. Da hatte die Band schon einige Umbrüche erlebt und startete schon damals in verjüngter Besetzung eine zweite Karriere.

Damals wie heute mit im Status-Quo-Bunde: Keyboarder Andy Brown, der bei "What You’re Proposing" auch zur Mundharmonika greift sowie John "Rhino" Edwards am Bass. Komplettiert wird das Quintett durch Schlagzeuger Leon Cave. Meist sind die Augen und auch die Smartphone-Kameras aber nur auf einen gerichtet. Weißes Hemd, grüne Gitarre, cooler Blick, lässiges Auftreten, freche Spüche: Francis Rossi hat Charisma, keine Frage. Und versprüht jede Menge Charme. "We’re all good, but we’re old", sagt er im schönsten Cockney-Englisch. Und korrigiert sich. Denn er ist natürlich der einzige Jungspund unter den Rock-Opas.

Dann wird "Backwater" angestimmt, und gediegen mit dem Kopf gewippt. Einen Affenzirkus á la Mick Jagger hat der Status-Quo-Frontmann nicht nötig. Mal genügt ein Heben und Senken der markanten Augenbrauen, um das Publikum zum Mitklatschen zu animieren. Rossis Show ist dezent, zurückhaltend, very british. Und es macht Spaß, dem Rock’n’Roll-Routinier bei der Arbeit zuzusehen.

Natürlich wirkt die Musik ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Status Quo erklären ihre Glanzzeiten zum Dauer-Ist-Zustand. Genau diese Schwelle, als rhythmisches, tanzbares Gitarrenspiel und schwere Hard-Rock-Riffs aufeinanderprallen, beschreiben die Jungs mit ihren Songs aber bis heute noch ganz gut.

Und manchmal mischt sich noch etwas Flower-Power bei. Das wird bei "Down Down" besonders deutlich, oder bei "Roll Over Lay Down". Da stampfen die Beats und heulen die Gitarren.

Die stetige Kritik, die Band habe sich trotz ihrer 31 Alben nicht weiterentwickelt, teilen ihre Fans nicht. "Sie werden die Ewig-Gestrigen genannt, aber wir sind mit ihnen alt geworden. Ich kann bei ihrer Musik einfach nicht stillhalten", verrät Pitt (65) aus Bammental, der die Band 1973 das erste Mal live in Heidelberg erlebte. "Es ist ihre Dynamik, je älter, desto besser", findet auch sein Kollege Hansi. Sogar nach London reiste der 61-Jährige, als Status Quo in der O2-Arena eigentlich zum allerletzten Live-Konzert einlud. Und traurig blickt er zu Boden, nachdem er auf seinem Shirt auf Rick Parfitt zeigt, den Komponisten der Band, der 2016 verstarb.

Für Rossi und Co. aber geht das Tourleben weiter. Bei "In The Army Now", "Whatever You Want" oder "Rockin’ All Over The World" wird lautstark mitgesungen. Sie können es eben noch, die "Ewig-Gestrigen", und rocken weiter um die Welt. Vielleicht gerade, weil sie nicht jedem Trend gefolgt, sondern ihrem Stil bis heute treu geblieben sind. "Bei Status Quo wissen wir ganz genau, was uns erwartet. Man ist unter Gleichgesinnten und trifft alte Freunde wieder", sagt Pitt. Und genau deshalb kommen auch die Fans stets auf Neue gerne zu den Dinos des Rocks.