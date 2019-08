Von Manfred Ofer

Mannheim. Aus Fremden können Freunde werden. Davon sind die Mitglieder von "Start with a Friend (SwaF)" überzeugt. Der erst vier Jahre junge Verein wurde in Berlin gegründet und hat schon einiges bewegt. An 21 Standorten in Deutschland und Österreich bringen sich Personen ehrenamtlich ein und schließen Freundschaften mit Menschen, die als Geflüchtete kamen und einen Platz in ihrer neuen Heimat suchen. Auch in Mannheim.

Zusammen geht bekanntlich vieles einfacher. Fatima Zalouka, die 2015 aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Deutschland gekommen ist, hat schon so einiges hinter sich. "Für mich war es ein Vorteil, dass mein Freund mich auf der Flucht begleitet hat", erinnert sich die 26-Jährige, die inzwischen in Kaiserslautern Physik studiert. Und zum Glück gibt es Menschen wie Arja Schütze. Die 21-Jährige interessierte sich für das Angebot von "Start with a Friend" und lernte dadurch Zalouka kennen.

"Ich wollte mich neben meinem Studium ohnehin im Non-Profit-Bereich engagieren", erzählt Schütze. Der entscheidende Tipp kam von ihrem Freund, der aus Berlin stammt und einen der Gründer von SwaF kennt. Das Konzept habe sie gleich überzeugt, sagt Schütze. Über das Internet nahm sie Kontakt zu den Verantwortlichen auf. Zalouka, die zu dieser Zeit neu in Heidelberg war, stieß ebenfalls auf die Homepage des Vereins.

"Ich mochte die Idee, mich mit Einheimischen zu treffen", sagt die junge Frau aus Syrien. "Und ich denke, dass das der beste Weg ist, um etwas über ein Land und seine Menschen zu lernen". Arja Schütze habe ihr sehr dabei geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. "Obwohl unser erstes Treffen schon ein wenig komisch war", meint Zalouka und muss - genau wie Schütze - lachen. "Wir kannten uns ja überhaupt nicht."

Die ersten Berührungsängste waren jedoch schnell verflogen und damit auch das Gefühl, allein unter Fremden zu sein. Dass die Chemie zwischen ihnen stimmt, liege auch an ihrem Humor, sagen die beiden jungen Frauen. Nicht zu vergessen: ihre Lebensgefährten, die sie zur ersten Verabredung in einem Heidelberger Café begleiteten. Die beiden Frauen bildeten schnell ein Tandem - so nennt man bei SwaF gelungene Freundschaften.

Da saßen also vier junge Leute, die neugierig aufeinander waren. Eine andere Sprache und Kultur - das warf Fragen auf. Würde es passen? "Es hat sogar prima gepasst", stellen Zalouka und Schütze fest. Das freut auch Zita Hoefer, die seit Januar die Organisation am Standort Mannheim leitet. "Das Konzept gründet nicht auf Verbindlichkeit, das nimmt der Sache von Anfang an viel Druck ", erklärt die 25-Jährige. "Die Teilnehmer haben stets das letzte Wort darüber, ob und wie es nach einem Treffen weitergeht." Keine Sympathie, kein Tandem. So einfach ist das.

"Wir möchten echte Begegnungen auf Augenhöhe vermitteln", betont Hoefer. Das Ziel: Berührungsängste abbauen und Freundschaften ermöglichen. "Das ist keine Flüchtlingsarbeit im klassischen Sinne", sagt Hoefer. Geflüchtete sähen sich oft in der Position des Bittstellers. Alle Energie fließe in die Suche nach einem Job, einer Wohnung und in die Bürokratie - was ohne Zweifel wichtig sei. "Der Aufbau von Beziehungen im Alltag kommt dabei aber oft zu kurz", betont die 25-Jährige. Genau da setzt die Idee der SwaF-Tandems an. Bei Arja Schütze und Fatima Zalouka ist dieses Konzept aufgegangen. Die junge Syrerin spricht inzwischen nahezu perfekt Deutsch und plant mit ihrem Freund eine gemeinsame Zukunft. Nein, einfach sei es nicht gewesen, die deutsche Sprache zu erlernen. "Deutsch ist ganz anders als Arabisch", erzählt sie. Gerade deshalb sei der Kontakt mit Menschen wie Arja Schütze für sie ein Geschenk gewesen. Zumal sie viel von ihr habe lernen können. "Und umgekehrt", ergänzt ihre deutsche Freundin. Nur an Eines habe sie sich noch nicht wirklich gewöhnen können, meint Fatima und lacht: "Das Essen." Denn das ist auch ganz anders als in Syrien.