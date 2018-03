Mannheim. (RNZ) Mannheims Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht ist am Mittwoch einstimmig zum Vorsitzenden des Finanzausschusses des Städtetags Baden-Württemberg gewählt worden. Die Wahl fand im Rahmen der Tagung des Finanzausschusses in Karlsruhe statt. "Mit der neuen ehrenamtlichen Aufgabe kann ich noch viel intensiver und direkter die kommunalen Interessen vertreten", betonte Specht. Dem neuen Vorsitzenden gehe es bei aktuellen Finanzverhandlungen mit dem Land um Themen wie Digitalisierung, Mobilität in den Städten und Schulbaufinanzierung. Gleichermaßen gehe es auch um schwierige Themen, wie etwa die Grundsteuerreform, die komplexer werdende Besteuerung kommunaler Beteiligungen oder die Umsatzsteuer.

Dem Städtetag Baden-Württemberg gehören 188 Städte und Gemeinden an. Christian Specht ist seit 2005 Bürgermeister der Stadt Mannheim und wurde 2007 zusätzlich zum Ersten Bürgermeister gewählt. Sein Dezernat umfasst die Kämmerei, das Steueramt, Informationstechnik, Sicherheit sowie Feuerwehr und Katastrophenschutz.