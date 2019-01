Von Heike Warlich Zink

Mannheim. Für Tania Witte geht es im April hoch hinaus. Als Preisträgerin des "Feuergriffel" 2019 wird sie ins Turmzimmer der Alten Feuerwache einziehen. So wollen es die Regularien des laut Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb einzigen Stadtschreiberstipendiums, das sich an Autoren von Kinder- und Jugendliteratur richtet. Mannheim vergibt es seit 2007 alle zwei Jahre.

Die von Witte eingereichte Buchidee "Sonnenblick" thematisiert psychische Probleme von Jugendlichen. "Hochaktuell und vor dem Hintergrund, dass psychische Erkrankungen zunehmen und dennoch häufig nicht öffentlich angesprochen werden, ein wichtiger Beitrag", so die Bürgermeisterin bei der Vorstellung der Preisträgerin. Bis 6. Juli soll Witte über den Dächern der Stadt ihre Romanidee weiter ausarbeiten. Es geht um die 15-jährige Ixi. Die gute Schülerin aus hippem Elternhaus landet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie "Sonnenblick".

Ixi sei eine fiktive Figur, sagt die Autorin. Doch auf Workshops mit Jugendlichen sei ihr aufgefallen, wie oft diese sich über ihre ärztlichen Diagnosen unterhielten, die von Burn-out und Selbstverletzung bis hin zu Unverträglichkeiten unterschiedlicher Art reichten. Ein gesellschaftliches Problem? Als Journalistin wolle sie sich auf dieses subjektive Gefühl nicht verlassen. "Was mich interessiert, recherchiere ich", so die designierte Stadtschreiberin. Dass am Ende der drei Monate schon ein fertiges Buch steht, bezweifelt sie.

Nur eines stehe fest: Es soll kein Ratgeber für Betroffene werden, sondern ein spannender, faktenbasierter Roman für Jugendliche. Es wird um Klinikalltag und Freundschaft gehen. Dass mit dem Stipendium ein Ortswechsel verbunden ist, stört Witte nicht: "Städte inspirieren", sagt die gebürtige Triererin, die als Schriftstellerin, Journalistin, Lektorin, und Spoken Poetry-Performerin in Berlin und Den Haag arbeitet.

Der Kontakt zwischen Stadtschreiber und jungen Leuten ist zweiter Aspekt des Feuergriffels. Der Preisträger soll mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, sie an der Entstehung von Literatur teilhaben lassen und ihre Lust auf Lesen wecken. "Wir wollen Kinder möglichst früh mit dem Lesevirus infizieren und Lesekompetenz fördern", sagt Freundlieb. Im Idealfall lesen sie dann aus freien Stücken. Tania Witte hat sich für ihre Zeit in der Quadratestadt jedenfalls viel vorgenommen. Vorstellen wird sie sich am Dienstag, 9. April, mit der Lesung aus ihrem aktuellen Jugendroman "Die Stille zwischen den Sekunden" um 19 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus. Das Buch steht ab März als Klassensatz zur Verfügung (geeignet ab Klasse 7). Neben weiteren Lesungen und Werkstattgesprächen für Schulklassen will Witte Schreib- und Spoken Poetry-Workshops für Jugendliche ab 14 Jahren anbieten. Geplant sind auch Berichte auf dem "Feuergriffel"-Blog und eine Pop-up-Lesung. Spätestens bei der Preisverleihung am 1. Juli wird zu hören sein, welche Spuren Mannheim in ihrem neuen Text hinterlassen hat.

Info: Infos zu Angeboten für Schulklassen sind über die Bibliothekspädagogik unter 0 62 1 / 293-8912 oder per Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de erhältlich.