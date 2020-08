Von Volker Endres

Mannheim. Die Jury für die Mannheimer Sportlerwahl hat sich für Außenseiter entschieden. So siegte die deutsche 400-Meter-Hallenmeisterin Nadine Gonska von der Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft (MTG) bei den Frauen, und auch Faustballer Nick Trinemeier vom TV Käfertal und die Vier-Mal-100-Meter-Sprintstaffel der MTG als Mannschaft hatte wohl nicht jeder auf der Rechnung.

Ein wenig linkisch standen die Ausgezeichneten mit ihren Pokalen im Ratssaal. Große Feierstimmung wollte hinter den Masken nicht aufkommen, obwohl schon allen der Stolz auf die vergangenen Leistungen anzumerken war. "Für mich war es wirklich eine große Überraschung. Die Konkurrenz war sehr stark", sagte Nadine Gonska. Die Jury hatte ihren Deutschen Meistertitel über 400 Meter in der Halle ein kleines Bisschen höher bewertet als den dritten Platz ihrer Vereinskollegin Jessica Bianca Wessoly über 200 Meter unter freiem Himmel. Dritte wurde Curling Vizeweltmeisterin Pia-Lisa Schöll vom Curling Club Mannheim.

Bei den Herren verwies Faustballer Nick Trinemeier die Leichtathleten auf die Plätze. "Er ist für uns unersetzlich", beschrieb Trainer Leo Goth seinen Angriffsspieler, der sich im vergangenen Jahr mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel sicherte. Der 30-Jährige, der seit zehn Jahren zur Weltspitze seiner Sportart gehört, war nicht anwesend, sein Trainer nahm die Ehrung entgegen. Auf Platz zwei landete Sprinter Patrick Domogala von der MTG, der bei den Deutschen Titelkämpfen mit dem zweiten Platz über 200 Meter und Rang vier über 100 Meter in der deutschen Spitze angekommen ist. Den dritten Platz machte mit dem Speerwerfer Andreas Hofmann ein weiterer Akteur der MTG.

Fast folgerichtig, dass auch die Mannschaft des Jahres in diesem Jahr die Vereinsfarben Grün und Weiß der MTG trug. "Wir sind mit den Damen jetzt sieben Mal in Folge Deutscher Meister mit der Staffel geworden", betonte Cheftrainer Rüdiger Harksen. Deshalb sei auch die zweite Auszeichnung als Mannschaft des Jahres keinesfalls überraschend. Überraschend allerdings, dass das Sprintquartett mit Lisa Nippgen, Jessica Bianca Wessoly, Katrin Wallmann und Nadine Gonska dabei die Eishockeyspieler der Adler Mannheim als Deutschen Meister ebenso hinter sich ließen wie den Sieger der Tennisbundesliga TK Grün-Weiss Mannheim, der immerhin seinen zweiten Erfolg in Serie feierte. Die Herren wunderten sich: "Ich hatte fest mit den Adlern gerechnet", bekannte Grün-Weiss-Trainer Daniel Steinbrenner, freute sich aber eben mit den Sprinterinnen.

Anstelle der großen Feier im Kreis der Sportfamilie mit 300 und mehr Sportlern, die den Namen der Stadt in der Saison 2019 auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich vertreten haben, wurde die Feierstunde im Ratssaal der Stadt auf den Kern reduziert. Bürgermeister Lothar Quast (SPD), die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann und die badische Sportjugend konzentrierten sich auf die Einzelwahlen und die Sieger unter den Mannschaften. Die Feierstunde mit Blick auf die Pandemie ganz abzusagen, stand aber nie zur Debatte, versicherte die Sportkreis-Vorsitzende Hamann. "Wir wollten unsere Sportpersönlichkeiten ehren." Die Auszeichnung sei außerdem zugleich ein Dank an das gesamte sportliche Umfeld der Athleten und strahle seine Vorbildfunktion in den Breiten- und Vereinssport aus.

Wie die Ehrung in einem Jahr aussehen könnte, wusste Quast nicht zu sagen. Zwar hätten Sportler und Vereine unter Beweis gestellt, dass sie auch auf die ungewohnte Situation der Pandemie solidarisch reagieren könnten, aber für die gewohnt breite Auswahl an erfolgreichen Sportlern fehlen für das Jahr 2020 die Wettkämpfe. "Heute vor 17 Tagen wären die Olympischen Spiele von Tokio beendet worden", verdeutlichte Moderator Wolfgang Grünwald. Die Tennisbundesliga wurde schon früh abgesagt, und der Start für die neue Saison in der Deutschen Eishockeyliga steht noch in den Sternen. Immerhin ist auf die Leichtathleten Verlass. "Wir sind unserem Verband sehr dankbar, dass er einige Wettkämpfe und auch eine Deutsche Meisterschaft ermöglicht hat", so Harksen.