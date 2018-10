Von Carsten Blaue

Mannheim. Für "Poser" sei das Protzen mit ihren lärmenden und aufgemotzten Autos geradezu ein Lebenselixier, sagt Dieter Schäfer, der Leiter der Verkehrspolizei. Und Mannheim sei ihr Mekka. Besonders die Fressgasse und die Kunststraße. Zumindest war es so, bis Schäfers Ermittlungsgruppe "Poser" vor drei Jahren ihre Arbeit aufnahm.

Seitdem ist den Angebern der Spaß am Dröhnen ziemlich vergangen. Die Polizisten können ihre Arbeit also vorerst einstellen. Zumal nur die Schönwetter-Zeit auch Poser-Zeit sei, wie Schäfer am Telefon sagt. Aber er und seine Beamten wollen wachsam bleiben. Sollte sich im nächsten Frühjahr herausstellen, dass das Motorengebrüll die Bürger wieder verstärkt um Schlaf und Nerven bringt, wird die Ermittlungsgruppe auf der Matte stehen. Bis dahin kann sie sich am Erfolg ihres Einsatzes erfreuen. Den belegen die Zahlen.

"Statistisch ist es deutlich ruhiger geworden in Mannheim", sagt Schäfer. Gab es im Jahr 2016 innerhalb von zwei Monaten 553 Bürgerbeschwerden im Postkorb der Verkehrspolizei, waren es vergangenes Jahr binnen sechs Monaten mit 650 E-Mails nur noch relativ mehr. Und dieses Jahr meldeten sich in den Monaten seit April nur noch 328 Lärmgeplagte. "Das ist eine Halbierung der Beschwerden", freut sich Schäfer.

79 Kontrolltage brachte seine Ermittlungsgruppe bis zum vergangenen Wochenende hinter sich. Vor allem von Donnerstag bis Sonntag war sie aktiv. Und auch immer nachts: "Die Kollegen haben sich Nachtdienste am Stück um die Ohren geschlagen und auf ihr Familienleben verzichtet", hebt Schäfer hervor. Stolz ist er auf sein Team, das im Kern aus fünf, sechs Beamten bestand: "Alles erfahrene Kollegen, die sich mit Motoren und Fahrzeugtechnik auskennen."

Genau 1006 Fahrzeuge nahmen sie unter die Lupe. Lieblingsautos der "Poser" sind ab Werk getunte AMG-Mercedes. 1250 davon, so Schäfer, seien alleine im Rhein-Neckar-Kreis zugelassen: "Mehr als anderswo". Doch auch alle anderen Mittelklassewagen deutscher Fabrikate stehen bei den Auffälligen hoch im Kurs, wenn sie in Sachen Lärm nur entsprechend zurechtgemacht sind.

81 Autos zog die Ermittlungsgruppe aus dem Verkehr, ein Drittel davon mit Mannheimer Kennzeichen. Bei 68 war ein Lärmgutachten auf Kosten des Halters erforderlich. Darüber hinaus leiteten die Polizisten 215 Mängelberichtsverfahren ein - damit die Autos wieder in ihren Normalzustand zurückgebaut werden. Und sie erteilten 206 Verwarnungen, 69 davon wegen unnötigen Lärms. Technische Veränderungen und Manipulationen sorgten für 163 der 253 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Zwar stellte die Ermittlungsgruppe bei den Kontrollen auch 16 Straftaten fest. Darunter aber nur zwei Drogen- und drei Trunkenheitsfahrten: "Drogen und Alkohol gehen mit Posen nicht zusammen", sagt Schäfer: "Immerhin ein positiver Aspekt." Der dazu beitrage, so der Verkehrspolizeichef, dass es bei den Kontrollen keine Aggressionen gebe: "Da können Sie einem das Auto wegnehmen, und der verabschiedet sich von den Beamten trotzdem mit Handschlag."

Zumal man sich kennt. Die Polizisten seien in der Poserszene sogar namentlich bekannt. Vor allem, weil Fernsehreportagen über ihre Arbeit auch online gut liefen und im Internet bislang fast zwei Millionen Mal angeklickt worden seien, betont der leitende Verkehrspolizist. Und seine Beamten hätten die Gabe, auf Augenhöhe mit den Übeltätern zu reden. Doch den Erfolg im Kampf gegen den Autokrach will Schäfer nicht nur seinen Ermittlern zuschreiben.

Der Schlüssel sei vor drei Jahren der Schulterschluss von Bürgern, Verwaltung und Polizei gewesen: "Nur gemeinsam sind unsere Schwerter scharf", sagt Schäfer: "Vorher haben wir ja alles probiert. Aber es war nicht nachhaltig. Damals wurde der Druck so hoch, dass das Thema ’Posen’ auch im Gemeinderat und bei Oberbürgermeister Peter Kurz ankam", so Schäfer.

Mit der Folge, dass die Polizei den Ertappten auch Zwangsgelder androhen konnte: "Und wenn man 1000 Euro oder mehr bezahlen muss, setzt der Erziehungseffekt schnell ein." Außerdem holte die Polizei die Halter der Autos aus der Anonymität. Die Kennzeichen aus LU, HD und HP bewiesen einmal mehr, dass es in der Mannheimer Szene einen regelrechten Tourismus gibt. Den Eigentümern wurden "Gelbe Karten" mit der Aufforderung "Stop Posing!" zugeschickt. Die meisten ließen sich danach nicht mehr blicken auf den Posermeilen, und mehr Ruhe kehrte in Mannheim ein.

Für Schäfer ist das bürgernahe Polizeiarbeit schlechthin: "Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft." Das hat unlängst auch OB Kurz anerkannt, als er die Ermittlungsgruppe empfing und sich für ihren wirkungsvollen Einsatz bedankte.