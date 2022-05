Von Manfred Ofer

Mannheim. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine ist durch die täglichen Bilder von Tod und Zerstörung in den Köpfen der Menschen präsent. Inzwischen sind Millionen Ukrainer zu Vertriebenen geworden. Der Wunsch, diesen Menschen in ihrer Not zu helfen, hat ein internationales Solidaritätsbündnis von Kulturschaffenden auf den Plan gerufen, die mit dem Festival "Sound of Peace" dringend benötigte Spenden sammeln möchten.

Es war wie ein Zeichen: Als am Sonntagnachmittag die ersten Akteure die Bühne im Ehrenhof des Barockschlosses betraten, hatte der Regen abrupt ein Ende. 25 Künstler und Bands aus ganz Deutschland waren dem Aufruf des Solidaritätsbündnisses, das sich nach Ausbruch des Kriegs gegründet hat, gefolgt. Zusammen mit den Vereinen "Mannheim sagt Ja" und "Mannheim hilft ohne Grenzen", Studierenden der Popakademie Baden-Württemberg und lokalen Künstlern, wurde die Veranstaltung in nur zwei Wochen auf die Beine gestellt.

Den Organisatoren der musikalischen Kundgebung, die live in die Ukraine und weltweit übertragen wurde, ging es neben dem Spendensammeln vor allem auch darum, ein Zeichen für den Frieden in die Welt zu senden. Da auch viele namhafte Künstler, darunter Joris mit Band, Laith Al-Deen, The Busters und die Söhne Mannheims, zugesagt hatten und kein Eintritt verlangt wurde, wurde mit bis zu 10.000 Besuchern gerechnet. Die Polizei hatte sich darauf vorbereitet, die Bismarckstraße zu sperren, was aber nicht erforderlich war. Rund 4500 Besucher fanden sich im Laufe des Abends auf dem Ehrenhof ein.

"Klar hätten wir uns mehr Leute gewünscht", räumte Gerhard Fontagnier von "Mannheim sagt Ja" ein. Der Festivalstimmung tat das keinerlei Abbruch. Wer zu der Show auf dem Ehrenhof kam, dem bot sich die Chance, guter Musik zu lauschen und mit seinem Geld etwas Gutes zu tun. Während die Akkorde von der Bühne erklangen, waren auf dem Areal freiwillige Helfer mit Eimern in den blau-gelben Farben der Ukraine unterwegs, um Spenden zu sammeln. Das war auch über ein nach wie vor geschaltetes Spendenkonto möglich. Der Verein "Mannheim sagt Ja!", der sich seit 2015 aktiv für Geflüchtete und gesellschaftliche Vielfalt engagiert, will mit den Geldern die Beschaffung dringend benötigter Hilfsgüter organisieren. "Das geschieht in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung in Czernowitz", sagte Fontagnier. Der Ort in der Südwestukraine ist eine von Mannheims Partnerstädten, die bislang zwar von direkten Angriffen verschont geblieben, aber ein zentrales Ziel für Flüchtlinge aus den umkämpften Landesteilen ist. Die Hilfstransporte dorthin werden vom Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" durchgeführt.

"Der Verein teilt uns so bald wie möglich mit, was konkret angeschafft werden muss", bemerkte Fontagnier und fügte hinzu, dass Spenden auch zur Unterstützung der Ukrainer benötigt werden, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Allein in Mannheim seien das bislang rund 4000 Menschen. Auch für sie ließen die Künstler den "Sound of Peace" erklingen. Zwischen den Beiträgen erhoben Menschen ihre Stimmen, die durch Putins Krieg in der Ukraine direkt oder indirekt betroffen sind.

Eine von ihnen, die russische Friedensaktivistin Larissa Bogascheva, wurde in Moskau geboren und lebt in Heidelberg, wo sie als Sozialarbeiterin tätig ist. Als Kind eines ukrainischen Vaters, der aus dem vom Krieg verheerten Donezk stammt, und einer russischen Mutter wuchs sie auch in Kiew auf. Für ihren Vater sei es sehr schmerzhaft zu erleben, was die russische Armee im Nachbarland anrichtet. Sie sei, so wie viele Millionen Russinnen und Russen, gegen den Krieg und seit Jahren an Protesten gegen die russische Regierung beteiligt. "Es ist wichtig, dass die Welt erfährt, dass sich sehr viele junge Menschen in Russland gegen das Regime von Putin wenden, auf die Straße gehen und dafür ihre Arbeits- und Studienplätze und ihre Freiheit verlieren", betonte sie.

Kurz vor dem letzten Akkord wandte sich Wladimir Klitschko mit einer Videobotschaft aus der Ukraine persönlich an die Menschen, um sich für deren Solidarität zu bedanken. Die Söhne Mannheims ließen einen ihrer emotionalsten Songs "Und wenn ein Lied" erklingen. Und als sie mit "Meine Stadt" über ihr geliebtes Mannheim sangen, da war das irgendwie auch eine Annäherung an den Schmerz, den so viele Menschen spüren, weil sie ihre Heimat verlassen müssen. Zeilen, die von Herzen kamen, ehe der Liedermacher Joris mit "Herz über Kopf" den letzten Vorhang einläutete und alle Teilnehmer zum Abschied John Lennons "Imagine" sangen.

Info: Spenden unter www.masagtja.de/jetzt-spenden.de.

Viele Menschen, die zum Festival „Sound of Peace“ in den Ehrenhof kamen, zeigten mit der ukrainischen Flagge ihre Verbundenheit zu dem kriegsgebeutelten Land. Foto: Gerold